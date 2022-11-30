АРМА приобрело военные облигации на 600 млн грн за счет арестованного аммиака России

В бюро отметили, что с целью быстрого перечисления средств для нужд ВСУ по согласованию с Кабмином производится приобретение военных облигаций.

По словам директора БЭБ Вадима Мельника, сейчас уже продано три партии арестованного российского аммиака на общую сумму более 910 млн грн. Из них на 600 млн грн уже приобретены военные облигации.

В БЭБ напомнили, что арестованы более 42 тыс. тонн аммиака, которые принадлежат субъектам хозяйственной деятельности РФ. Они были изъяты детективами БЭБ в рамках досудебных расследований по уголовным производствам и переданы в управление АРМА.