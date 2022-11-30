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ВОЙНА В УКРАИНЕ

АРМА приобрело военные облигации на 600 млн грн за счет арестованного аммиака России

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Сейчас продано три партии арестованного российского аммиака
Сейчас продано три партии арестованного российского аммиака
Фото: depositphotos.com

Партия российского аммиака, которую арестовали сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), была реализована Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба БЭБ 30 ноября.

В бюро отметили, что с целью быстрого перечисления средств для нужд ВСУ по согласованию с Кабмином производится приобретение военных облигаций.

По словам директора БЭБ Вадима Мельника, сейчас уже продано три партии арестованного российского аммиака на общую сумму более 910 млн грн. Из них на 600 млн грн уже приобретены военные облигации.

В БЭБ напомнили, что арестованы более 42 тыс. тонн аммиака, которые принадлежат субъектам хозяйственной деятельности РФ. Они были изъяты детективами БЭБ в рамках досудебных расследований по уголовным производствам и переданы в управление АРМА.

Контекст:

Бюро экономической безопасности – это правоохранительный орган, который расследует уголовные нарушения в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины. Его деятельность координирует Кабинет Министров. БЭБ начало работу в ноябре 2021 года

13 октября народные депутаты Украины обратились в БЭБ и Офис генпрокурора с просьбой не допустить незаконного вывода российских активов. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, Кабмин 5 августа утвердил список из 903 объектов, которые должны национализировать.

Теги: Россия, Украина, война, арест, военные, облигации, ВСУ, война России против Украины, активы, детективы, АРМА, продажа, Кабмин, Бюро экономической безопасности
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