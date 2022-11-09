"Обеспечить передачу в госсобственность в рабочем состоянии". СБУ и БЭБ провели обыски на Кременчугском НПЗ

Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию об уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора Фото: ssu.gov.ua

Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службах ведомств.

Так, СБУ заявила, что предпринимает "превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии".

Название завода не указано, но спецслужба опубликовала фотографии сотрудников СБУ возле въезда на территорию Кременчугского НПЗ, принадлежащего компании "Укртатнафта", отмечает "Радіо Свобода". Информацию подтвердили также источники "Экономической правды".

"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего", – говорится в сообщении.

Менеджменту компании собираются объявить о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

В БЭБ заявили, что в предполагаемой схеме уклонения от налогов также задействована группа предприятий, поставляющих горюче-смазочные материалы. "Их владельцем является один из самых богатых олигархов Украины", – отмечается в сообщении.

По информации следствия, в течение 2019–2022 годов должностные лица нескольких предприятий, вероятно, занизили налоговые обязательства по акцизному налогу: в частности, скрывали и отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции.

По данным БЭБ, сумма неуплаченных налогов может составить более 700 млн грн.

Кременчугский НПЗ с начала российского вторжения в Украину неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Его атаковали 2 апреля, 24 апреля, 12 мая, 18 июня. 5 мая глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин говорил, что завод, вероятно, не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".