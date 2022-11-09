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"Обеспечить передачу в госсобственность в рабочем состоянии". СБУ и БЭБ провели обыски на Кременчугском НПЗ

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Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию об уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора
Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию об уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора
Фото: ssu.gov.ua

Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Служба безопасности Украины провели обыски на Крменчугском нефтеперерабатывающем заводе, менеджмент предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 700 млн грн.

Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службах ведомств.

Так, СБУ заявила, что предпринимает "превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии".

Название завода не указано, но спецслужба опубликовала фотографии сотрудников СБУ возле въезда на территорию Кременчугского НПЗ, принадлежащего компании "Укртатнафта", отмечает "Радіо Свобода". Информацию подтвердили также источники "Экономической правды"

"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего", – говорится в сообщении.

Менеджменту компании собираются объявить о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

В БЭБ заявили, что в предполагаемой схеме уклонения от налогов также задействована группа предприятий, поставляющих горюче-смазочные материалы. "Их владельцем является один из самых богатых олигархов Украины", – отмечается в сообщении. 

По информации следствия, в течение 2019–2022 годов должностные лица нескольких предприятий, вероятно, занизили налоговые обязательства по акцизному налогу: в частности, скрывали и отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции.

По данным БЭБ, сумма неуплаченных налогов может составить более 700 млн грн.

Кременчугский НПЗ с начала российского вторжения в Украину неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Его атаковали 2 апреля24 апреля, 12 мая, 18 июня5 мая глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин говорил, что завод, вероятно, не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".

Контекст:

"Укртатнафта" была создана в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана. До 2007 года часть акций НПЗ принадлежали министерству имущества Татарстана, а также компании "Татнефть" и близким к ней структурам, напоминало LIGA.net. Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к бизнесменам Игорю Коломойскому и Александру Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в компании была практически сведена к нулю, отметило агентство.

В последние годы Кременчугский НПЗ на 43,05% принадлежал Украине в лице НАК "Нафтогаз України", остальные акции были поделены между Игорем Коломойским и Александром Ярославским, сообщает "Экономическая правда". В другом материале "ЭП" отмечала, что в "Укртатнафті", ключевым активом которой является Кременчугский НПЗ, около 60% принадлежат Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, у "Нафтогазу" – около 40%. 

"Татнефть" обвиняла Коломойского, Ярославского, Боголюова и еще одного бизнесмена в мошенничестве, связанном с размыванием доли россиян в компании "Укртатнафта", а также в неуплате денег за поставку нефти в 2009 году.

В начале ноября 2022 года украинские власти заявили об отчуждении активов стратегически важных предприятий "Укрнафти" и "Укртатнафти" и передали их в управление Министерству обороны.

Теги: СБУ, налоги, Кременчуг, обыск, следствие, Полтавская область, Укртатнафта, обыски, Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности
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