ЕС заморозил российские активы на €68 млрд – Politico

По данным издания, на Бельгию приходится €50 млрд из €68 млрд. На втором месте Люксембург с €5,5 млрд. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на них приходится более 90 процентов замороженных активов.
При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в €33,8 млрд, однако указывается, что процесс оценки еще идет, пишет Politico.
Сейчас Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, признающий уклонение от санкций уголовным преступлением. Это бы облегчило конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу. Издание отмечает, что процесс тормозит Польша, которой нужно сначала принять соответствующий национальный закон.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.