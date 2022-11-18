ЕС заморозил российские активы на €68 млрд – Politico

По данным издания, на Бельгию приходится €50 млрд из €68 млрд. На втором месте Люксембург с €5,5 млрд. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на них приходится более 90 процентов замороженных активов.

При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в €33,8 млрд, однако указывается, что процесс оценки еще идет, пишет Politico.

Сейчас Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, признающий уклонение от санкций уголовным преступлением. Это бы облегчило конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу. Издание отмечает, что процесс тормозит Польша, которой нужно сначала принять соответствующий национальный закон.