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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нужно, чтобы российское общество чувствовало, что война – большая ошибка, что РФ не может победить – посол ФРГ

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Фельдгузен: Я лично уверена, что Украина победит и Германия будет стоять дальше бок о бок с Украиной
Фельдгузен: Я лично уверена, что Украина победит и Германия будет стоять дальше бок о бок с Украиной
Фото: president.gov.ua

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверена, что Украина победит в войне с Россией. Об этом она заявила в интервью "Радио НВ", вышедшем 3 декабря.

Журналистка спросила об ощущениях Фельдгузен относительно того, есть ли в немецком обществе общее видение, какой должна быть победа Украины и что делать с Россией после этого.

"Это очень важный вопрос, и, к сожалению, у меня ответа нет. Украина сейчас борется и за наши ценности, мы поддерживаем Украину столько, сколько это потребуется и сколько Украина считает нужным. Украина решит, когда эта война завершится. Я лично уверена, что Украина победит и Германия будет стоять дальше бок о бок с Украиной, – ответила дипломат. – Иногда меня спрашивают: у вас есть опыт Второй мировой войны вроде превращения немецкого общества, что сделать с Россией? Это все-таки исторические аналогии, они довольно часто не работают".

Она напомнила, что Германия после Второй мировой войны была оккупирована четырьмя союзниками. Фельдгузен думает, что до такой ситуации с Россией "мы еще очень далеко".

"Сейчас нужно бороться против России путем санкций, чтобы российское общество чувствовало, что эта полномасштабная агрессия, уже продолжающаяся с 2014 года война – это очень большая ошибка, что это ущерб и для России и что Россия не может выиграть эту войну", – подчеркнула она.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны вели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, ФРГ, война России против Украины, посол, Анка Фельдгузен
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