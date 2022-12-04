Нужно, чтобы российское общество чувствовало, что война – большая ошибка, что РФ не может победить – посол ФРГ

Фельдгузен: Я лично уверена, что Украина победит и Германия будет стоять дальше бок о бок с Украиной Фото: president.gov.ua

Журналистка спросила об ощущениях Фельдгузен относительно того, есть ли в немецком обществе общее видение, какой должна быть победа Украины и что делать с Россией после этого.

"Это очень важный вопрос, и, к сожалению, у меня ответа нет. Украина сейчас борется и за наши ценности, мы поддерживаем Украину столько, сколько это потребуется и сколько Украина считает нужным. Украина решит, когда эта война завершится. Я лично уверена, что Украина победит и Германия будет стоять дальше бок о бок с Украиной, – ответила дипломат. – Иногда меня спрашивают: у вас есть опыт Второй мировой войны вроде превращения немецкого общества, что сделать с Россией? Это все-таки исторические аналогии, они довольно часто не работают".

Она напомнила, что Германия после Второй мировой войны была оккупирована четырьмя союзниками. Фельдгузен думает, что до такой ситуации с Россией "мы еще очень далеко".

"Сейчас нужно бороться против России путем санкций, чтобы российское общество чувствовало, что эта полномасштабная агрессия, уже продолжающаяся с 2014 года война – это очень большая ошибка, что это ущерб и для России и что Россия не может выиграть эту войну", – подчеркнула она.