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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Послы Франции и Германии заявили о подготовке энергетического и финансового "Рамштайнов" для Украины

Слово "Рамштайн" стало синонимом совместной союзнической помощи Украине во всех сферах, отметили де Понсен и Фельдгузен
Слово "Рамштайн" стало синонимом совместной союзнической помощи Украине во всех сферах, отметили де Понсен и Фельдгузен
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Иностранные партнеры готовят не только военный, но и энергетический и финансовый "Рамштайны" для Украины. Об этом заявили 1 декабря послы Франции и Германии в Украине Этьен де Понсен и Анка Фельдгузен во время Киевского форума по безопасности Open Ukraine, основанного фондом Арсения Яценюка.

Трансляция форума проходила на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

Де Понсен отметил, что Украина сейчас страдает от российских ударов по критической инфраструктуре, являющихся военным преступлением. Он напомнил, что 13 декабря в Париже состоится конференция по оказанию помощи Украине в противодействии таким ударам России и борьбе с их последствиями.

"Наш президент работает ежедневно лично над подготовкой этой конференции", – сказал посол Фракции.

По его словам, будут определены пять приоритетов: электроэнергетика, качество воды, здравоохранение, транспортная инфраструктура и экономика.

"Мы должны создать координационный механизм, такой "Рамштайн" для энергетики", – сказал де Понсен.

В свою очередь посол Германии анонсировала "финансовый "Рамштайн" по экономической поддержке Украины.

"Люди в Рамштайне никогда не думали, что "Рамштайн" будет синонимом не американской военной базы, а совместной союзнической помощи Украине во всех сферах, начиная от вооружения и энергетики... Думаю, у нас будет еще один "Рамштайн" – финансовая поддержка для Украины", – сказала Фельдгузен.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. 

Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно, их состоялось уже семь. 

Название "Рамштайн" стали использовать как нарицательное. Так, генпрокурор Украины Андрей Костин, участвуя 29 ноября в саммите министров юстиции стран G7 в Берлине, назвал эту встречу "правовым "Рамштайном".

Теги: Германия, Франция, экономика, энергетика, война России против Украины, финансы, конференция, Эммануэль Макрон, Этьен де Понсен, Анка Фельдгузен, контактная группа Рамштайн
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