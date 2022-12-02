Послы Франции и Германии заявили о подготовке энергетического и финансового "Рамштайнов" для Украины

Трансляция форума проходила на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.
Де Понсен отметил, что Украина сейчас страдает от российских ударов по критической инфраструктуре, являющихся военным преступлением. Он напомнил, что 13 декабря в Париже состоится конференция по оказанию помощи Украине в противодействии таким ударам России и борьбе с их последствиями.
"Наш президент работает ежедневно лично над подготовкой этой конференции", – сказал посол Фракции.
По его словам, будут определены пять приоритетов: электроэнергетика, качество воды, здравоохранение, транспортная инфраструктура и экономика.
"Мы должны создать координационный механизм, такой "Рамштайн" для энергетики", – сказал де Понсен.
В свою очередь посол Германии анонсировала "финансовый "Рамштайн" по экономической поддержке Украины.
"Люди в Рамштайне никогда не думали, что "Рамштайн" будет синонимом не американской военной базы, а совместной союзнической помощи Украине во всех сферах, начиная от вооружения и энергетики... Думаю, у нас будет еще один "Рамштайн" – финансовая поддержка для Украины", – сказала Фельдгузен.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.
Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно, их состоялось уже семь.
Название "Рамштайн" стали использовать как нарицательное. Так, генпрокурор Украины Андрей Костин, участвуя 29 ноября в саммите министров юстиции стран G7 в Берлине, назвал эту встречу "правовым "Рамштайном".