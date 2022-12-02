Послы Франции и Германии заявили о подготовке энергетического и финансового "Рамштайнов" для Украины

Слово "Рамштайн" стало синонимом совместной союзнической помощи Украине во всех сферах, отметили де Понсен и Фельдгузен Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Трансляция форума проходила на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

Де Понсен отметил, что Украина сейчас страдает от российских ударов по критической инфраструктуре, являющихся военным преступлением. Он напомнил, что 13 декабря в Париже состоится конференция по оказанию помощи Украине в противодействии таким ударам России и борьбе с их последствиями.

"Наш президент работает ежедневно лично над подготовкой этой конференции", – сказал посол Фракции.

По его словам, будут определены пять приоритетов: электроэнергетика, качество воды, здравоохранение, транспортная инфраструктура и экономика.

"Мы должны создать координационный механизм, такой "Рамштайн" для энергетики", – сказал де Понсен.

В свою очередь посол Германии анонсировала "финансовый "Рамштайн" по экономической поддержке Украины.

"Люди в Рамштайне никогда не думали, что "Рамштайн" будет синонимом не американской военной базы, а совместной союзнической помощи Украине во всех сферах, начиная от вооружения и энергетики... Думаю, у нас будет еще один "Рамштайн" – финансовая поддержка для Украины", – сказала Фельдгузен.