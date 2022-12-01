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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция объявила о начале работы над созданием спецтрибунала для России

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Франция поддержала предложение о создании спецтрибунала для РФ
Франция поддержала предложение о создании спецтрибунала для РФ
Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Франции заявило, что начата работа по созданию специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД 30 ноября.

"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Французский МИД отмечает, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для России, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами. 

В сообщении подчеркивается, что Франция подтвердила свое желание углубить совместную работу с Украиной в борьбе с безнаказанностью в ходе визита в МИД спецпосланника Украины Антона Кориневича.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал это решение Франции.

"Благодарю наших партнеров, что услышали наши аргументы. Продолжаем совместную работу, Россия заплатит за все. И каждый из них будет отвечать", – написал он в Telegram.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений, сообщали в Офисе президента Украины. В связи с этим украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.

Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.

Теги: Россия, Франция, российская агрессия, война России против Украины, трибунал
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