Франция объявила о начале работы над созданием спецтрибунала для России

"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.
Французский МИД отмечает, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для России, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.
В сообщении подчеркивается, что Франция подтвердила свое желание углубить совместную работу с Украиной в борьбе с безнаказанностью в ходе визита в МИД спецпосланника Украины Антона Кориневича.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал это решение Франции.
"Благодарю наших партнеров, что услышали наши аргументы. Продолжаем совместную работу, Россия заплатит за все. И каждый из них будет отвечать", – написал он в Telegram.
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений, сообщали в Офисе президента Украины. В связи с этим украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.
Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.