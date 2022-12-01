Франция объявила о начале работы над созданием спецтрибунала для России

"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Французский МИД отмечает, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для России, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.

В сообщении подчеркивается, что Франция подтвердила свое желание углубить совместную работу с Украиной в борьбе с безнаказанностью в ходе визита в МИД спецпосланника Украины Антона Кориневича.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал это решение Франции.

"Благодарю наших партнеров, что услышали наши аргументы. Продолжаем совместную работу, Россия заплатит за все. И каждый из них будет отвечать", – написал он в Telegram.