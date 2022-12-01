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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит еще семь зенитных установок Gepard от Германии. Правительство ФРГ рассказало о новом пакете военной помощи

Правительство Германии запланировало поставку в Украину еще семи зенитных установок Gepard
Правительство Германии запланировало поставку в Украину еще семи зенитных установок Gepard
Фото: EPA

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины и запланировала в будущем поставки семи самоходных зенитных установок Gepard. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба правительства Германии.

Германия также запланировала в будущем передачу Украине 100 тыс. аптечек.

В то же время в течение минувшей недели в Украину были поставлены три бронированные мостоукладочные машины BIBER, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных машин, 4 тыс. спальных мешков и 30 автомобилей скорой помощи, сообщили в немецком правительстве.

Также Украине переданы запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

Отмечается, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемой с помощью средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Украина в начале сентября получила четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к поставке в Украину, было сказано в том же сообщении. Исходя из сообщения посла Украины в Германии Алексея Макеева, поблагодарившего ФРГ за 30 Gepard, которые уже есть в распоряжении Украины, они уже, вероятно, могли быть отправлены в страну.

30 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные установки Gepard.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки Gepard (первоначально оговоренное количество – 30 единиц), бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

Теги: Германия, Украина, автомобили, Вооруженные силы Украины, ФРГ, вооружение, вертолет, военная помощь, помощь, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, автомобиль, бундесвер
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