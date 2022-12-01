Украина получит еще семь зенитных установок Gepard от Германии. Правительство ФРГ рассказало о новом пакете военной помощи

Германия также запланировала в будущем передачу Украине 100 тыс. аптечек.

В то же время в течение минувшей недели в Украину были поставлены три бронированные мостоукладочные машины BIBER, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных машин, 4 тыс. спальных мешков и 30 автомобилей скорой помощи, сообщили в немецком правительстве.

Также Украине переданы запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

Отмечается, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемой с помощью средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Украина в начале сентября получила четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к поставке в Украину, было сказано в том же сообщении. Исходя из сообщения посла Украины в Германии Алексея Макеева, поблагодарившего ФРГ за 30 Gepard, которые уже есть в распоряжении Украины, они уже, вероятно, могли быть отправлены в страну.

30 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные установки Gepard.