Посол ФРГ о военной помощи Украине: Для Германии мы реагировали быстро

Фельдгузен: Я горжусь тем, что моя страна делает сегодня для Украины Фото: ЕРА

"Полномасштабная агрессия России 24 февраля сменила немецкую политику на 180 градусов. Мы с этого времени поддерживаем Украину в этой войне. Нельзя сказать, что я довольна [военной помощью], можно всегда помочь больше и в большем количестве секторов. Я горжусь тем, что моя страна делает сегодня для Украины, как я этого ожидала, на нас можно рассчитывать. Мы один из самых больших партнеров и доноров Украины сегодня", – заявила дипломат.

Комментируя темпы изменений в политике Берлина, посол отметила, что в Германии "очень детальная бюрократия".

"Нужно обращать внимание на очень многое. Но для Германии действительно мы реагировали быстро. Я вместе с рядовыми украинцами в сентябре надеялась, что мы скорее отреагируем, но, в конце концов, страна получила от Германии очень эффективные системы вооружения и мы среди стран, которые помогают и в военной сфере больше всего", – добавила она.