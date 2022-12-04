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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол ФРГ о военной помощи Украине: Для Германии мы реагировали быстро

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Фельдгузен: Я горжусь тем, что моя страна делает сегодня для Украины
Фельдгузен: Я горжусь тем, что моя страна делает сегодня для Украины
Фото: ЕРА

Полномасштабная война России против Украины изменила политику Германии "на 180 градусов", считает посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен. Об этом она заявила в интервью "Радио НВ", которое вышло 3 декабря.

"Полномасштабная агрессия России 24 февраля сменила немецкую политику на 180 градусов. Мы с этого времени поддерживаем Украину в этой войне. Нельзя сказать, что я довольна [военной помощью], можно всегда помочь больше и в большем количестве секторов. Я горжусь тем, что моя страна делает сегодня для Украины, как я этого ожидала, на нас можно рассчитывать. Мы один из самых больших партнеров и доноров Украины сегодня", – заявила дипломат.

Комментируя темпы изменений в политике Берлина, посол отметила, что в Германии "очень детальная бюрократия".

"Нужно обращать внимание на очень многое. Но для Германии действительно мы реагировали быстро. Я вместе с рядовыми украинцами в сентябре надеялась, что мы скорее отреагируем, но, в конце концов, страна получила от Германии очень эффективные системы вооружения и мы среди стран, которые помогают и в военной сфере больше всего", – добавила она.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня Mars II, самоходные зенитные установки Gepard, мостоукладочные машины Biber, боеприпасы, запчасти для вертолетов и другое вооружение.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, ФРГ, военная помощь, помощь, боеприпасы, политика, война России против Украины, Анка Фельдгузен
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