Евросоюз профинансировал создание киберлаборатории для ВСУ, которая будет предотвращать хакерские атаки РФ

Она поможет поможет Вооруженным силам Украины в борьбе с кибератаками и укрепит общий потенциал в области цифровой безопасности, говорится в сообщении.

Евросоюз профинансировал и поставил оборудование, а также программное и аппаратное обеспечение для лаборатории. Ее можно использовать для создания реалистичных сценариев хакерских атак и защиты от них.

"В смоделированной сети ВСУ могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, обнаруживая и исследуя уязвимости в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная сетевая безопасность помогут украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", – пишет сайт ЕС.