Евросоюз профинансировал создание киберлаборатории для ВСУ, которая будет предотвращать хакерские атаки РФ

Она поможет поможет Вооруженным силам Украины в борьбе с кибератаками и укрепит общий потенциал в области цифровой безопасности, говорится в сообщении.
Евросоюз профинансировал и поставил оборудование, а также программное и аппаратное обеспечение для лаборатории. Ее можно использовать для создания реалистичных сценариев хакерских атак и защиты от них.
"В смоделированной сети ВСУ могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, обнаруживая и исследуя уязвимости в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная сетевая безопасность помогут украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", – пишет сайт ЕС.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе не энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.