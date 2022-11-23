Российские хакеры атаковали сайт Европарламента после признания РФ спонсором терроризма – Метсола

По ее словам, ответственность за это уже взяла на себя "прокремлевская группировка" хакеров.

"Европарламент находится под изощренной кибератакой. Ответственность за произошедшее взяла на себя прокремлевская группировка. Наши IT-специалисты сопротивляются этому и защищают наши системы. И это после того, как мы провозгласили Россию государством – спонсором терроризма. Мой ответ: слава Украине!" – написала она.

Европейский парламент на заседании 23 ноября принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались.

Рассмотрение резолюции проходило, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, а местные власти в регионах сообщали о работе противовоздушной обороны.