Российские хакеры атаковали сайт Европарламента после признания РФ спонсором терроризма – Метсола

По ее словам, ответственность за это уже взяла на себя "прокремлевская группировка" хакеров.
"Европарламент находится под изощренной кибератакой. Ответственность за произошедшее взяла на себя прокремлевская группировка. Наши IT-специалисты сопротивляются этому и защищают наши системы. И это после того, как мы провозгласили Россию государством – спонсором терроризма. Мой ответ: слава Украине!" – написала она.
Европейский парламент на заседании 23 ноября принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались.
Рассмотрение резолюции проходило, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, а местные власти в регионах сообщали о работе противовоздушной обороны.
The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022
Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.
This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.
My response: #SlavaUkraini
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма. Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.