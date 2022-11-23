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Российские хакеры атаковали сайт Европарламента после признания РФ спонсором терроризма – Метсола

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Спикер сообщила, что IT-специалисты защитили систему
Спикер сообщила, что IT-специалисты защитили систему
Фото: ЕРА

Сайт Европейского парламента 23 ноября подвергся кибератаке после того, как депутаты приняли решение о признании России спонсором терроризма. Об этом спикер ЕП Роберта Метсола написала вечером в Twitter.

По ее словам, ответственность за это уже взяла на себя "прокремлевская группировка" хакеров. 

"Европарламент находится под изощренной кибератакой. Ответственность за произошедшее взяла на себя прокремлевская группировка. Наши IT-специалисты сопротивляются этому и защищают наши системы. И это после того, как мы провозгласили Россию государством – спонсором терроризма. Мой ответ: слава Украине!" – написала она.

Европейский парламент на заседании 23 ноября принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались.

Рассмотрение резолюции проходило, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, а местные власти в регионах сообщали о работе противовоздушной обороны

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма. Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.

Теги: хакеры, Европарламент, киберпреступность, кибератака, Роберта Метсола
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