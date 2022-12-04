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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о возможной передаче систем Patriot Украине вместо Польши: Вопрос открыт, мы им занимаемся

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Данилов: Категорическое слово "отказали" мы не используем
Данилов: Категорическое слово "отказали" мы не используем
Фото: president.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос о передаче Украине ракетных систем Patriot, которые Германия предложила Польше, по-прежнему обсуждается. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Є питання" 2 декабря.

Ведущая канала Елена Трибушная спросила, можно ли уже считать, что Украине отказали в этом. 

"Такое категорическое слово "отказали" мы не используем. Если вопрос не решен, мы должны им заниматься... На сегодняшний день вопрос открыт. Мы пытаемся, и поляки пытаются, это совместная работа, чтобы это произошло. Если это произойдет, мы сразу проинформируем наше общество по этому вопросу", – сказал Данилов.

Он также отметил, что Россию "раздражает, когда такие процессы происходят публично", поэтому многие страны помогают Украине, но просят не рассказывать об этом

Говоря о защите воздушного пространства, секретарь СНБО подчеркнул, что по сравнению с весной Украина стала гораздо сильнее.

"Партнеры начали нам давать более современное оружие, его количество увеличивается каждый день. Конечно, мы бы хотели, чтобы его было гораздо больше, чтобы мы сделали на 99,(9) невозможным нападение российских ракет", – сказал Данилов и обратил внимание, что если в начале войны украинские военные могли сбивать 20–30% ракет, то теперь этот показатель доходит до 75–90%. 

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 ноября обратился к Германии с просьбой направить эти системы Украине.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября Столтенберг.

Украина начала переговоры с Германией и США о передаче ей немецких ЗРК Patriot, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба 1 декабря. 

Теги: Германия, Польша, ПВО, военная помощь, война России против Украины, ракеты, ПРО Patriot, Алексей Данилов, Елена Трибушная
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