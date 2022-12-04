Данилов о возможной передаче систем Patriot Украине вместо Польши: Вопрос открыт, мы им занимаемся

Ведущая канала Елена Трибушная спросила, можно ли уже считать, что Украине отказали в этом.

"Такое категорическое слово "отказали" мы не используем. Если вопрос не решен, мы должны им заниматься... На сегодняшний день вопрос открыт. Мы пытаемся, и поляки пытаются, это совместная работа, чтобы это произошло. Если это произойдет, мы сразу проинформируем наше общество по этому вопросу", – сказал Данилов.

Он также отметил, что Россию "раздражает, когда такие процессы происходят публично", поэтому многие страны помогают Украине, но просят не рассказывать об этом.

Говоря о защите воздушного пространства, секретарь СНБО подчеркнул, что по сравнению с весной Украина стала гораздо сильнее.

"Партнеры начали нам давать более современное оружие, его количество увеличивается каждый день. Конечно, мы бы хотели, чтобы его было гораздо больше, чтобы мы сделали на 99,(9) невозможным нападение российских ракет", – сказал Данилов и обратил внимание, что если в начале войны украинские военные могли сбивать 20–30% ракет, то теперь этот показатель доходит до 75–90%.