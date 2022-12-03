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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина начала переговоры с Германией и США о передаче ей немецких ЗРК Patriot – Кулеба

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США владеют технологиями Patriot, отметил Кулеба
США владеют технологиями Patriot, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина поддерживает идею Польши о размещении немецких зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине.

Об этом 1 декабря в интервью Polsat News заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это "лучший способ защитить не только Украину, но и Польшу, и другие страны Европы и НАТО".

Кулеба отметил, что Украина уже "начала переговоры" с Германией. Кроме того, эти вопросы были подняты перед США, так как они владеют технологиями Patriot, добавил глава МИД Украины.

Кулеба рассказал, что использует встречи министров стран НАТО и ОБСЕ, чтобы "пообщаться со всеми, кто может помочь принять положительное решение относительно поставки Patriot в Украину".

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.

Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября Столтенберг.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.

Теги: США, Германия, Украина, НАТО, ОБСЕ, МИД Украины, ФРГ, переговоры, ПВО, военная помощь, технологии, Дмитрий Кулеба, Европа, безопасность, интервью, ПРО Patriot, встреча
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