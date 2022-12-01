Украина готова принять ЗРК Patriot, предложенные Германией Польше – Кулеба

"Мы поддерживаем идею, чтобы Германия передала систему Patriot, которую она готова предоставить Польше, в Украину", – сказал Кулеба.
По словам министра, он сегодня в Лодзи и вчера во время встречи министров иностранных дел стран – членов НАТО говорил "со всеми, кто может положительно повлиять на решение о передаче первой системы ЗРК Patriot в Украину".
"Но ключевое решение должна принять Германия. Если Германия примет положительное решение, мы построим конструкцию, согласно которой это решение будет реализовано", – подчеркнул глава МИД.
После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.
Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.
Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября Столтенберг.
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.