Украина готова принять ЗРК Patriot, предложенные Германией Польше – Кулеба

Кулеба о передаче Patriot: Если Германия примет положительное решение, мы построим конструкцию, согласно которой это решение будет реализовано Фото: ЕРА

"Мы поддерживаем идею, чтобы Германия передала систему Patriot, которую она готова предоставить Польше, в Украину", – сказал Кулеба.

По словам министра, он сегодня в Лодзи и вчера во время встречи министров иностранных дел стран – членов НАТО говорил "со всеми, кто может положительно повлиять на решение о передаче первой системы ЗРК Patriot в Украину".

"Но ключевое решение должна принять Германия. Если Германия примет положительное решение, мы построим конструкцию, согласно которой это решение будет реализовано", – подчеркнул глава МИД.