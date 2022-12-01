Глава минобороны Германии пообещала передать правительству предложение Варшавы о передаче ЗРК Patriot Украине – министр обороны Польши

Блащак сообщил, что 30 ноября провел разговор с Ламбрехт (на фото) Фото: EPA

"В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убеждал министерство национальной обороны ФРГ в том, что размещение [зенитно-ракетных комплексов] Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины", – написал глава минобороны Польши.

По словам Блащака, Ламбрехт заявила, что "представит это предложение правительству".

"Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", – подчеркнул Блащак.

Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywa * em * MON, * e rozstawienie Patriot na * zwi * kszy bezpiecze * stwo * i * . Ch. Lambrecht zadeklarowa * a, * e przedstawi t * propozycj * w ramach rz * du. Licz * na akceptacj * . Zapowiedzia * em wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO. — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 30, 2022

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил, что решение ФРГ передать Patriot Украине стало бы "историческим".

"И господина канцлера [Олафа] Шольца, как и все поколение современных немецких политиков, будут благодарить все последующие поколения украинцев", – отметил Зеленский.

ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.