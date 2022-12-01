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Глава минобороны Германии пообещала передать правительству предложение Варшавы о передаче ЗРК Patriot Украине – министр обороны Польши

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Блащак сообщил, что 30 ноября провел разговор с Ламбрехт (на фото)
Блащак сообщил, что 30 ноября провел разговор с Ламбрехт (на фото)
Фото: EPA

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 30 ноября провел разговор с главой минобороны Германии Кристине Ламбрехт. Об этом Блащак сообщил в Twitter.

"В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убеждал министерство национальной обороны ФРГ в том, что размещение [зенитно-ракетных комплексов] Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины", – написал глава минобороны Польши.

По словам Блащака, Ламбрехт заявила, что "представит это предложение правительству".

"Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", – подчеркнул Блащак.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил, что решение ФРГ передать Patriot Украине стало бы "историческим".

"И господина канцлера [Олафа] Шольца, как и все поколение современных немецких политиков, будут благодарить все последующие поколения украинцев", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/691467192384590/

ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.

Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября Столтенберг.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.

Теги: Германия, Украина, Польша, правительство, ФРГ, переговоры, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, ПРО Patriot, Мариуш Блащак, Олаф Шольц, Кристине Ламбрехт, канцлер
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