Залужный в разговоре с Милли детализировал запросы Украины по вооружению, технике, системам ПВО и ПРО

Залужный поделился с Милли оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.
"Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", – написал Залужный.
Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли, главу Пентагона Ллойда Остина и президента США Джозефа Байдена за усилия, которые те прилагают для обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской агрессии.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.