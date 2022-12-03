ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный в разговоре с Милли детализировал запросы Украины по вооружению, технике, системам ПВО и ПРО

Залужный заверил американских партнеров, что Украина продолжает борьбу до победы
Залужный заверил американских партнеров, что Украина продолжает борьбу до победы
Фото: ЕРА

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по телефону проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о ситуации на фронте. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Залужный поделился с Милли оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

"Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", – написал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли, главу Пентагона Ллойда Остина и президента США Джозефа Байдена за усилия, которые те прилагают для обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской агрессии.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: США, оружие, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (203374)
2
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (62610)
3
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (55853)
4
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (55411)
5
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (54687)
6
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (48355)
7
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (46398)
8
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (45449)
 
 
 
 