Залужный в разговоре с Милли детализировал запросы Украины по вооружению, технике, системам ПВО и ПРО

Залужный поделился с Милли оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

"Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", – написал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли, главу Пентагона Ллойда Остина и президента США Джозефа Байдена за усилия, которые те прилагают для обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской агрессии.