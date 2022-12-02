Песков прокомментировал условия Байдена для переговоров о завершении войны

Его аудиокомментарий 2 декабря опубликовал в Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"[Байден] сказал, что, первое, – Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это усложняет поиск почвы для взаимного обсуждения. Второе – президент РФ всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов. Именно президент РФ еще до начала СВО попытался инициировать переговоры на основе подготовленных проектов с текстом и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ. Взаимности эта инициатива не получила", – сказал Песков.

1 декабря Байден заявил, что будет готов разговаривать с Путиным, когда тот будет заинтересован в завершении войны против Украины.

"У меня нет ближайших планов контактировать с Путиным. [...] Я готов говорить с Путиным, если он действительно будет заинтересован в поиске путей завершения войны. Он еще этого не сделал. Если это произойдет, то после консультаций с моими французскими друзьями и друзьями по НАТО я буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет, что у него на уме", – сказал Байден.