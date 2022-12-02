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Песков прокомментировал условия Байдена для переговоров о завершении войны

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Президент РФ всегда "был и остается открытым для переговоров", заявил Песков
Президент РФ всегда "был и остается открытым для переговоров", заявил Песков
Фото: EPA

В Кремле прокомментировали условия, на которых президент США Джо Байден предлагает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны против Украины. Позицию администрации президента России озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его аудиокомментарий 2 декабря опубликовал в Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"[Байден] сказал, что, первое, – Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и это усложняет поиск почвы для взаимного обсуждения. Второе – президент РФ всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов. Именно президент РФ еще до начала СВО попытался инициировать переговоры на основе подготовленных проектов с текстом и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ. Взаимности эта инициатива не получила", – сказал Песков.

1 декабря Байден заявил, что будет готов разговаривать с Путиным, когда тот будет заинтересован в завершении войны против Украины. 

"У меня нет ближайших планов контактировать с Путиным. [...] Я готов говорить с Путиным, если он действительно будет заинтересован в поиске путей завершения войны. Он еще этого не сделал. Если это произойдет, то после консультаций с моими французскими друзьями и друзьями по НАТО я буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет, что у него на уме", – сказал Байден.

Контекст:

Байден и Путин встречались в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После того, как РФ в феврале 2022-го начала полномасштабную войну против Украины, Байден называл Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю" и мясником, а также заявил, что он не должен оставаться у власти.

30 марта, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Байден сказал, что это будет зависеть от того, о чем именно захочет поговорить российский президент. "Вопрос в том, есть ли что-нибудь для встречи, что подтверждает его готовность закончить эту войну и отстроить Украину. Это вопрос", – отметил Байден.

В ноябре в Индонезии состоялся саммит "Большой двадцатки", членами которой являются и США, и Россия. Путин на саммит не поехал, а Байден, как писали СМИ еще до встречи, не хотел с ним встречаться "даже в коридоре".

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, российская агрессия, война России против Украины
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