Сенаторы США проведут секретный брифинг на тему помощи Украине – CNN

Брифинг проведут на фоне того, что администрация США настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $37 млрд. Эту помощь могут включить в сводный законопроект на конец года, который должен быть одобрен до 16 декабря.
До сих пор неясно, заключит ли администрация сделку по гигантскому комплексному пакету или же ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне, против чего предостерегает Пентагон, говорится в публикации.
Пакет помощи на $37 млрд, о которой говорится в публикации, запросила администрация президента США Джо Байдена у Конгресса в середине ноября. Запрос включает в себя:
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.