Сенаторы США проведут секретный брифинг на тему помощи Украине – CNN

Брифинг проведут на фоне того, что администрация США настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $37 млрд. Эту помощь могут включить в сводный законопроект на конец года, который должен быть одобрен до 16 декабря.

До сих пор неясно, заключит ли администрация сделку по гигантскому комплексному пакету или же ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне, против чего предостерегает Пентагон, говорится в публикации.

Пакет помощи на $37 млрд, о которой говорится в публикации, запросила администрация президента США Джо Байдена у Конгресса в середине ноября. Запрос включает в себя:

$21,7 млрд для министерства обороны, которые будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки";

$14,5 млрд для государственного департамента на прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь;

$626 млн для министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации стратегического нефтяного резерва";

$900 млн для министерства здравоохранения и социальных служб, чтобы "предоставлять стандартную медицинскую помощь и услуги поддержки для украинцев, проживающих в США".