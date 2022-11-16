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Администрация Байдена просит Конгресс о дополнительном финансировании Украины

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Запрос от администрации Байдена предусматривает выделение Украине $37,7 млрд
Запрос от администрации Байдена предусматривает выделение Украине $37,7 млрд
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс США выделить Украине $37,7 млрд в рамках запроса о дополнительном финансировании. Об этом говорится в информационном бюллетене, который есть в распоряжении CNN.

Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг направила спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо с подробным описанием запросов на помощь Украине ($37,7 млрд), на борьбу с COVID-19 ($10 млрд) и на помощь при стихийных бедствиях (сумма не указана).

Согласно информационному бюллетеню, запрос на помощь Украине распределен между четырьмя правительственными ведомствами США. Янг написала Пелоси, что запрос "обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и что уязвимые люди будут продолжать получать помощь". Запрос также касается острой глобальной нехватки продовольствия и энергии, вызванной вторжением России.

Запрос включает в себя:

  • $21,7 млрд для министерства обороны, которые будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки";
  • $14,5 млрд для Государственного департамента на прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь;
  • $626 млн для министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации Стратегического нефтяного резерва";
  • $900 млн для министерства здравоохранения и социальных служб, чтобы "предоставлять стандартную медицинскую помощь и услуги поддержки для украинцев, проживающих в США.
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, война, военная помощь, Белый дом, финансовая помощь, война России против Украины
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