Администрация Байдена просит Конгресс о дополнительном финансировании Украины

Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг направила спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо с подробным описанием запросов на помощь Украине ($37,7 млрд), на борьбу с COVID-19 ($10 млрд) и на помощь при стихийных бедствиях (сумма не указана).
Согласно информационному бюллетеню, запрос на помощь Украине распределен между четырьмя правительственными ведомствами США. Янг написала Пелоси, что запрос "обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и что уязвимые люди будут продолжать получать помощь". Запрос также касается острой глобальной нехватки продовольствия и энергии, вызванной вторжением России.
Запрос включает в себя:
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.