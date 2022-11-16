Администрация Байдена просит Конгресс о дополнительном финансировании Украины

Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг направила спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо с подробным описанием запросов на помощь Украине ($37,7 млрд), на борьбу с COVID-19 ($10 млрд) и на помощь при стихийных бедствиях (сумма не указана).

Согласно информационному бюллетеню, запрос на помощь Украине распределен между четырьмя правительственными ведомствами США. Янг написала Пелоси, что запрос "обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и что уязвимые люди будут продолжать получать помощь". Запрос также касается острой глобальной нехватки продовольствия и энергии, вызванной вторжением России.

Запрос включает в себя:

$21,7 млрд для министерства обороны, которые будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки";

$14,5 млрд для Государственного департамента на прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь;

$626 млн для министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации Стратегического нефтяного резерва";

$900 млн для министерства здравоохранения и социальных служб, чтобы "предоставлять стандартную медицинскую помощь и услуги поддержки для украинцев, проживающих в США.