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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень удачно работают". Резников рассказал, что Украина ведет переговоры о поставках ракет С-300

Резников отметил, что Украине требуются ракеты для С-300, Минобороны ищет их по всему миру
Резников отметил, что Украине требуются ракеты для С-300, Минобороны ищет их по всему миру
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Украина ведет переговоры о возможности передачи ей ракет С-300 из стран, которые имеют на вооружении соответствующие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Одессе, видео которого Ukraine Media Center Odesa 1 декабря разместил в YouTube.

"С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились в Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы. Со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов", – сказал Резников.

Основу украинских сил ПВО до начала полномасштабного российского вторжения составляли ЗРК советского производства, в частности, "Бук-1М" и С-300. При этом С-300, серийный выпуск которых был начал в 1975 году, являлась самой современной из имеющихся в Украине ЗРК.  Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы "закрыть небо" от российских ракет и дронов. Германия, США, Норвегия и Испания уже поставляют Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TNASAMS и Aspide.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

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