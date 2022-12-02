"Очень удачно работают". Резников рассказал, что Украина ведет переговоры о поставках ракет С-300

"С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились в Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы. Со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов", – сказал Резников.

Основу украинских сил ПВО до начала полномасштабного российского вторжения составляли ЗРК советского производства, в частности, "Бук-1М" и С-300. При этом С-300, серийный выпуск которых был начал в 1975 году, являлась самой современной из имеющихся в Украине ЗРК. Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.