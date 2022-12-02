Министр обороны Испании посетила Одессу и анонсировала новый пакет помощи Украине

Роблес: Мы знаем, что системы ПВО – это приоритет номер один Фото: Ministerio de Defensa / Flickr

В релизе сказано, что в Украину чиновница приехала из Кишинева, а посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда и представитель Минобороны Украины встретили ее на границе.

В Одессе Роблес посетила военно-морскую базу, госпиталь, где пообщалась с ранеными военнослужащими и медицинским персоналом. Также она ходила к памятнику Хосе де Рибаса – первому градоначальнику Одессы.

В релизе обращается внимание на важность Одессы как портового города для экономики Украины и для работы зерновой инициативы – "для отправки основных сельскохозяйственных грузов для борьбы с голодом в мире с помощью таких инициатив, как Всемирная продовольственная программа".

"Город является главной целью российских войск на протяжении всей войны", – подчеркивается в сообщении.

Резников и Роблес провели обширную встречу в Одессе, обсудили ситуацию в Украине.

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Фото: Ministerio de Defensa / Flickr Фото: Ministerio de Defensa / Flickr Фото: Ministerio de Defensa / Flickr Фото: Ministerio de Defensa / Flickr Фото: Ministerio de Defensa / Flickr Фото: Ministerio de Defensa / Flickr Фото: Ministerio de Defensa / Flickr

Роблес заверила собеседника, что "в Испании, на другом конце Европы, у Украины есть хороший друг и партнер, друг, который и дальше будет оказывать посильную помощь и содействие украинскому народу".

"Мы продолжим поддерживать, как это делают все страны ЕС и НАТО, потому что мы считаем, что дело Украины – это правое дело, это дело мира и свободы", – заверила она.

По словам Роблес, в последние дни Испания усилила свою поддержку, предоставив Украине "крупнейший на сегодняшний день пакет оборонной помощи". Согласно релизу, за последнюю неделю министерство обороны Испании доставило в логистический центр в Польше различное тяжелое вооружение и боеприпасы, а также электрогенераторы, форму.

В ходе визита министр анонсировала предоставление нового пакета помощи. Речь об оборудовании для расширения уже предоставленных возможностей, а также о поставке "новых материалов для поддержки обороны от атак с воздуха и беспилотников".

На пресс-конференции в Одессе она заявила, что поставки военной помощи должны происходить в конфиденциальном режиме, запись комментария опубликовал канал "Одеса. LIVE".

"Мы знаем, что системы ПВО – это приоритет номер один", – добавила Роблес.