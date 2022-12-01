Министр обороны Испании о письмах со взрывчаткой: Ни одно подобное действие не заставит нас изменить решение поддерживать Украину

Роблес (на фото она с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе) подтвердила получение как минимум пяти пакетов со взрывчаткой Фото: ЕРА

Об этом на брифинге в Одессе рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает "Укринформ".

"Пока могу подтвердить, что получено по меньшей мере пять писем-посылок со взрывными устройствами. Они были направлены в адрес разных объектов, в том числе в Центр спутникового контроля и на базу Торехонде Ордош", – сказала она.

По словам Роблес, посольство Украины в Мадриде входит в это число. Полиция расследует эти факты, подчеркнула она.

"Хочу подчеркнуть, что ни одно из таких или подобных действий не изменит четкое решение Испании продолжать поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности и суверенитета, – добавила Роблес. – У нас есть четкое понимание, что Украина сейчас борется за справедливое дело".