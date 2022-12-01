Министр обороны Испании о письмах со взрывчаткой: Ни одно подобное действие не заставит нас изменить решение поддерживать Украину

Об этом на брифинге в Одессе рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает "Укринформ".
"Пока могу подтвердить, что получено по меньшей мере пять писем-посылок со взрывными устройствами. Они были направлены в адрес разных объектов, в том числе в Центр спутникового контроля и на базу Торехонде Ордош", – сказала она.
По словам Роблес, посольство Украины в Мадриде входит в это число. Полиция расследует эти факты, подчеркнула она.
"Хочу подчеркнуть, что ни одно из таких или подобных действий не изменит четкое решение Испании продолжать поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности и суверенитета, – добавила Роблес. – У нас есть четкое понимание, что Украина сейчас борется за справедливое дело".
30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.
После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. По его словам, 30 ноября и 1 декабря письма с угрозами получили еще два украинских посольства за рубежом. О каких странах речь, Кулеба не уточнил.
В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой.