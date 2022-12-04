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Веллер: Если Украина освободит всю территорию, Путин скажет россиянам: "Цели операции достигнуты. Мы перемололи злобные фашистские силы. Украина никогда не нападет"

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Веллер Гордону: Путин не в состоянии напрямую получить информацию чистую, объективную
Веллер – Гордону: Путин не в состоянии напрямую получить информацию чистую, объективную
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер считает, что если украинской армии удастся освободить всю оккупированную территорию Украины, президент России Владимир Путин все равно скажет россиянам, что цели "специальной военной операции" были достигнуты, и не признает военное поражение. Такое мнение Веллер высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению писателя, в этом случае пропагандистский аппарат в России "включится на полную". 

"Что предлагается? "Сохранить лицо". Самый простой вариант "сохранить лицо", если мы не можем победить, а победить – это значит оккупировать всю Украину,  хотя бы иметь возможность сказать, что цели операции достигнуты. В том случае, если украинская армия освободит всю свою территорию, то возможный вариант речи для России: "Цели операции достигнуты. У скорпиона вырвано жало или хвост – что там у скорпиона... Мы уничтожили милитаристские нацистские части, мы перемололи злобные фашистские силы, вооруженные НАТО. Украина теперь обессилена и никогда на нас не нападет. Слава героям, павшим в борьбе за независимость..." Весь этот набор штампованного бреда", – предположил Веллер.

Он убежден, что Путин и пропагандисты будут говорить именно о победе и сохранении некой независимость. 

"Вы знаете, если Северная Корея "победила" в Корейской войне, если Египет "победил" в Синайской войне... Этот вариант всегда есть", – сказал писатель. 

Веллер убежден, что Путин до сих пор "питается процеженный информацией", поэтому у него неадекватные представления о действительности

"Он не в состоянии напрямую получить информацию чистую, объективную. И поскольку, как мне это представляют, идет борьба за ударные позиции, ему говорят то, что, по мнению докладывающих, он хотел бы слышать. А хотел бы он слышать, что "мы завтра победим, что у нас еще огромные резервы, что у нас население в три с половиной раза больше, чем в Украине, что если мы поставим всех под ружье, то мы их пройдем так, что даже не заметим, что у нас средства направляются на военную промышленность и через полгода (через месяц, через две недели, с понедельника) у нас будет выпускаться снарядов, ракет, беспилотников столько, что мы задавим их всех, и так далее, и так далее..." Результатом этого является полная дезориентация... И тогда Путин начитает показывать на телефоне какие-то снимки того, что делали американцы годы назад, выдавая за свое. Вот это его уровень представления о действительности", – сказал Веллер.

Писатель при этом уверен, что Путин искренне верит в эту альтернативную реальность. 

"Вы понимаете, когда человек выходит к толпе молодежи и говорит, что "мы победили", а у него слезы  он верит в то, что он говорит. Я не верю, что он такой актер, чтобы раз – и заплакал", – отметил Веллер. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.

Российские власти в первые месяцы войны неоднократно заявляли, что цели "спецоперации", как они называют войну с Украиной, будут достигнуты и требовали от Украины капитуляции. Украинские власти отвечали, что преследуют цель деоккупации всех захваченных Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

После успешных контрнаступательных операций украинской армии риторика российских пропагандистов изменилась. Как отметила российская журналистка Ксения Ларина, пропагандисты дезориентированы. "Они уже говорят: "Нужно завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно", – сказала журналистка. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Михаил Веллер, война России против Украины
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