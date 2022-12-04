Веллер: Если Украина освободит всю территорию, Путин скажет россиянам: "Цели операции достигнуты. Мы перемололи злобные фашистские силы. Украина никогда не нападет"

По мнению писателя, в этом случае пропагандистский аппарат в России "включится на полную".

"Что предлагается? "Сохранить лицо". Самый простой вариант "сохранить лицо", если мы не можем победить, а победить – это значит оккупировать всю Украину, – хотя бы иметь возможность сказать, что цели операции достигнуты. В том случае, если украинская армия освободит всю свою территорию, то возможный вариант речи для России: "Цели операции достигнуты. У скорпиона вырвано жало или хвост – что там у скорпиона... Мы уничтожили милитаристские нацистские части, мы перемололи злобные фашистские силы, вооруженные НАТО. Украина теперь обессилена и никогда на нас не нападет. Слава героям, павшим в борьбе за независимость..." Весь этот набор штампованного бреда", – предположил Веллер.

Он убежден, что Путин и пропагандисты будут говорить именно о победе и сохранении некой независимость.

"Вы знаете, если Северная Корея "победила" в Корейской войне, если Египет "победил" в Синайской войне... Этот вариант всегда есть", – сказал писатель.

Веллер убежден, что Путин до сих пор "питается процеженный информацией", поэтому у него неадекватные представления о действительности.

"Он не в состоянии напрямую получить информацию чистую, объективную. И поскольку, как мне это представляют, идет борьба за ударные позиции, ему говорят то, что, по мнению докладывающих, он хотел бы слышать. А хотел бы он слышать, что "мы завтра победим, что у нас еще огромные резервы, что у нас население в три с половиной раза больше, чем в Украине, что если мы поставим всех под ружье, то мы их пройдем так, что даже не заметим, что у нас средства направляются на военную промышленность и через полгода (через месяц, через две недели, с понедельника) у нас будет выпускаться снарядов, ракет, беспилотников столько, что мы задавим их всех, и так далее, и так далее..." Результатом этого является полная дезориентация... И тогда Путин начитает показывать на телефоне какие-то снимки того, что делали американцы годы назад, выдавая за свое. Вот это его уровень представления о действительности", – сказал Веллер.

Писатель при этом уверен, что Путин искренне верит в эту альтернативную реальность.

"Вы понимаете, когда человек выходит к толпе молодежи и говорит, что "мы победили", а у него слезы – он верит в то, что он говорит. Я не верю, что он такой актер, чтобы раз – и заплакал", – отметил Веллер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube