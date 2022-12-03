Фейгин: Складывается впечатление, что в России в победу в войне особенно не верят. Похоже, все новые игроки давят на Москву: "Надо завершать"

"Если в целом охарактеризовать ситуацию, как мне это видится, складывается впечатление, что они в свою победу особенно не верят. Это какая-то новая вещь. Я посмотрел отрывки из пропаганды – мне [живущий в США российский политолог] Андрей Пионтковский все время подкидывает – и действительно складывается впечатление, что они выпустили в паблик [новые месседжи], то есть и [поддерживающий войну российский писатель Захар] Прилепин высказывается [об этом], и [российская пропагандистка Ольга] Скабеева со своим муженьком... Явно это нечто новое. Появилась такая интонация, я бы сказал... Определенно она разрешенная. "Нужно создавать условия для переговоров, добиваться переговорами целей "специальной операции", – процитировал пропагандистов Фейгин.
Он убежден, что в самой России понимают, что переговорами добиться этого невозможно, но смена риторики пропагандистов заставляет задуматься.
"Явно атмосфера меняется – сильно отличается от лета и даже от сентября, когда начиналась харьковская операция. Похоже, здесь не только военные победы ВСУ имеют значение, но, видно, что-то на Западе стало меняться. Я имею в виду, по части переговоров с Китаем. Похоже, что присоединяются все новые игроки, давя на Москву, что "надо уже завершать". А как завершать? Это такой мучительный выбор между состояниями", – отметил блогер.
Он сказал, что в начале, когда только началась война, мир охватил страх, но за прошедшие девять месяцев все поняли, что из себя представляет Россия.
"Страх был вызван масштабами. Всегда эксплуатировалось мнение, что такая страна не может не выиграть. А потом выяснилось, что это колосс на глиняных ногах. Как и СССР. Поражение в Афганистане тоже удивило многих. Там и американцам не многое удалось… Но тем не менее при таком масштабе страны, которая [как считалось] может себе позволить и долгие войны, и быстрые победы, оказалось, что все это большой миф, созданный за десятилетия. Теперь он рушится, и скоро от него ничего не останется", – убежден юрист.
По его мнению, исторически Россия осталась "ригидной, отсталой, заскорузлой, архаической страной".
"Во всех отношениях. И их проект, который они навязывают прежде всего Украине, – оставаться в этом состоянии почти всегда. Это дает бесконечную власть и возможность эксплуатации подневольного населения. И они по-другому мыслить не могут. А Украина, несмотря ни на что, осуществляет проект западной интеграции, чтобы зажить уже наконец по-другому", – отметил Фейгин.
Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.
Российские власти в первые месяцы войны неоднократно заявляли, что цели "спецоперации", как они называют войну с Украиной, будут достигнуты и требовали от Украины капитуляции. Украинские власти отвечали, что преследуют цель деоккупации всех захваченных Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
После успешных контрнаступательных операций украинской армии риторика российских пропагандистов изменилась. Как отметила российская журналистка Ксения Ларина, пропагандисты дезориентированы. "Они уже говорят: "Нужно завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно", – сказала журналистка.
Скабеева в эфире свое шоу на телеканале "Россия 1" допустила, что Россия может потерпеть поражение в войне. "Если вдруг, предположим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу, тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Пособник он путинского режима или мимо проходил – неважно, виноватыми будем все", – сказала она.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Скабеевой, заявил, что это "эволюция классического российского понторезства". "Мы сейчас всех на колени. Повторим. У нас ядерная бомба и "Искандеры". Бойтесь нас!" Но… От "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" до "хоть бы просто избежать трибунала" всего девять месяцев. И это только начало", – отметил он.