ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Складывается впечатление, что в России в победу в войне особенно не верят. Похоже, все новые игроки давят на Москву: "Надо завершать"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фейгин: Явно атмосфера меняется сильно отличается от лета и даже от сентября, когда начиналась харьковская операция
Фейгин: Явно атмосфера меняется – сильно отличается от лета и даже от сентября, когда начиналась харьковская операция 
Фото: depositphotos.com

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что российские власти больше не верят, что смогут одержать победу в войне против Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если в целом охарактеризовать ситуацию, как мне это видится, складывается впечатление, что они в свою победу особенно не верят. Это какая-то новая вещь. Я посмотрел отрывки из пропаганды – мне [живущий в США российский политолог] Андрей Пионтковский все время подкидывает – и действительно складывается впечатление, что они выпустили в паблик [новые месседжи], то есть и [поддерживающий войну российский писатель Захар] Прилепин высказывается [об этом], и [российская пропагандистка Ольга] Скабеева со своим муженьком... Явно это нечто новое. Появилась такая интонация, я бы сказал... Определенно она разрешенная. "Нужно создавать условия для переговоров, добиваться переговорами целей "специальной операции",  процитировал пропагандистов Фейгин.

Он убежден, что в самой России понимают, что переговорами добиться этого невозможно, но смена риторики пропагандистов заставляет задуматься.

"Явно атмосфера меняется – сильно отличается от лета и даже от сентября, когда начиналась харьковская операция. Похоже, здесь не только военные победы ВСУ имеют значение, но, видно, что-то на Западе стало меняться. Я имею в виду, по части переговоров с Китаем. Похоже, что присоединяются все новые игроки, давя на Москву, что "надо уже завершать". А как завершать? Это такой мучительный выбор между состояниями",  отметил блогер.

Он сказал, что в начале, когда только началась война, мир охватил страх, но за прошедшие девять месяцев все поняли, что из себя представляет Россия.

"Страх был вызван масштабами. Всегда эксплуатировалось мнение, что такая страна не может не выиграть. А потом выяснилось, что это колосс на глиняных ногах. Как и СССР. Поражение в Афганистане тоже удивило многих. Там и американцам не многое удалось… Но тем не менее при таком масштабе страны, которая [как считалось] может себе позволить и долгие войны, и быстрые победы, оказалось, что все это большой миф, созданный за десятилетия. Теперь он рушится, и скоро от него ничего не останется",  убежден юрист.

По его мнению, исторически Россия осталась "ригидной, отсталой, заскорузлой, архаической страной".

"Во всех отношениях. И их проект, который они навязывают прежде всего Украине, – оставаться в этом состоянии почти всегда. Это дает бесконечную власть и возможность эксплуатации подневольного населения. И они по-другому мыслить не могут. А Украина, несмотря ни на что, осуществляет проект западной интеграции, чтобы зажить уже наконец по-другому", – отметил Фейгин. 

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.

Российские власти в первые месяцы войны неоднократно заявляли, что цели "спецоперации", как они называют войну с Украиной, будут достигнуты и требовали от Украины капитуляции. Украинские власти отвечали, что преследуют цель деоккупации всех захваченных Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

После успешных контрнаступательных операций украинской армии риторика российских пропагандистов изменилась. Как отметила российская журналистка Ксения Ларина, пропагандисты дезориентированы. "Они уже говорят: "Нужно завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно", – сказала журналистка. 

Скабеева в эфире свое шоу на телеканале "Россия 1" допустила, что Россия может потерпеть поражение в войне. "Если вдруг, предположим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу, тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Пособник он путинского режима или мимо проходил – неважно, виноватыми будем все", – сказала она. 

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Скабеевой, заявил, что это "эволюция классического российского понторезства". "Мы сейчас всех на колени. Повторим. У нас ядерная бомба и "Искандеры". Бойтесь нас!" Но… От "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" до "хоть бы просто избежать трибунала" всего девять месяцев. И это только начало", – отметил он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, переговоры, российская пропаганда, Марк Фейгин, Андрей Пионтковский, война России против Украины, Захар Прилепин, Ольга Скабеева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (349514)
2
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (82032)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (52952)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (52722)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (51205)
6
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (45012)
7
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (42138)
8
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (41837)
 
 
 
 