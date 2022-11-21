"Враг уже знает, что украинцы сильнее". Зеленский заявил, что Россия почувствовала, что ВСУ могут деоккупировать всю территорию Украины

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

"Освобождение Киевской и Житомирской, Харьковской и Херсонской областей, крепкая оборона Донецкой и Луганской областей – во всем этом есть смелость и профессионализм Десантно-штурмовых войск ВСУ. И я уверен, что настанет день, когда мы поблагодарим украинских десантников и за героический вклад в освобождение Донбасса и всего юга нашего государства", – сказал Зеленский.

По словам президента, российские оккупанты потеряли инициативу в войне и почувствовали, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины.

"Враг уже знает, что украинцы сильнее. И это произошло благодаря тому, что весь наш народ встал на защиту нашего государства, а также потому, что добросовестные люди в мире помогают нам, – отметил Зеленский. – Должны и дальше сохранять нашу объединенную силу и нашу устойчивость, чтобы достичь главной цели – освобождения всей украинской земли и всех наших людей. Уверен, что именно так и будет".

Как рассказал пресс-центр ОПУ, президент по случая праздника вручил награды и ордена военнослужащим, а также членам семей погибших военных.