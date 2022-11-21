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"Враг уже знает, что украинцы сильнее". Зеленский заявил, что Россия почувствовала, что ВСУ могут деоккупировать всю территорию Украины

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Российские оккупанты потеряли инициативу в войне против Украины, отметил Зеленский (слева)
Российские оккупанты потеряли инициативу в войне против Украины, отметил Зеленский (слева)
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября в День Десантно-штурмовых войск (ДШВ) в ходе мероприятия по случаю праздника в Мариинском дворце в Киеве выразил благодарность всем подразделениям ДШВ и семьям воинов.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

"Освобождение Киевской и Житомирской, Харьковской и Херсонской областей, крепкая оборона Донецкой и Луганской областей – во всем этом есть смелость и профессионализм Десантно-штурмовых войск ВСУ. И я уверен, что настанет день, когда мы поблагодарим украинских десантников и за героический вклад в освобождение Донбасса и всего юга нашего государства", – сказал Зеленский.

По словам президента, российские оккупанты потеряли инициативу в войне и почувствовали, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины.

"Враг уже знает, что украинцы сильнее. И это произошло благодаря тому, что весь наш народ встал на защиту нашего государства, а также потому, что добросовестные люди в мире помогают нам, – отметил Зеленский. – Должны и дальше сохранять нашу объединенную силу и нашу устойчивость, чтобы достичь главной цели – освобождения всей украинской земли и всех наших людей. Уверен, что именно так и будет".

Как рассказал пресс-центр ОПУ, президент по случая праздника вручил награды и ордена военнослужащим, а также членам семей погибших военных.

Контекст:

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Украина, военные, праздники, десантники, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, президент, награды, Десантно-штурмовые войска, орден, российские оккупанты, деоккупация
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