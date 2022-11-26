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Ксения Ларина: Российские пропагандисты дезориентированы. Они уже говорят: "Нужно завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно

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Ларина считает, что у российских пропагандистов происходит "разброд и шатание"
Ларина считает, что у российских пропагандистов происходит "разброд и шатание"
Фото: Ксения Ларина / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина согласилась с мнением экспертов, что российские пропагандисты "немножко дезориентированы" и "не очень понимают, какую песню сейчас петь".

"Музыка та же, а слова пока еще как-то не подвезли, поэтому со словами [у пропагандистов] какая-то проблема возникает. Я вам скажу так, что впервые за долгие годы мне вдруг стало интересно, потому что до этого все было достаточно предсказуемо и просто. Ну очередное дно, ну очередное ведро с дерьмом, а сейчас даже интересно, куда их заведет это дезориентированное состояние", – сказала Ларина.

По словам российской журналистки, пропагандисты "не только травят других, они сами отравлены, делают какие-то пасы руками, взгляд мутный, не очень понимают, куда идти, что говорить".

Она упомянула ситуацию с пропагандистом Андреем Норкиным, который в эфире НТВ отказался комментировать деоккупацию Херсона, заявив, что не хочет в тюрьму.

"Или как его партнер, которого я раньше не слышала, не видела. Он сказал, что "сейчас самое главное – завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно. Я даже еще раз пересмотрела, думаю: "Не может быть". Да, это так человек говорит. При этом они призывают друг друга "перестать врать постоянно", – объяснила Ларина.

Она считает, что среди пропагандистов происходит "разброд и шатание", но это "ненадолго, наверняка подвезут" текст, как нужно говорить.

"Все тексты были написаны для других предлагаемых обстоятельств. Сейчас эти слова не подходят, эти слова надо было говорить, когда идти парадом по Киеву, по Крещатику или когда собирались взять весь Донбасс и подчинить его России. Сейчас ничего не получается, и этот разрыв шаблонов видели не только по пропаганде", – отметила Ларина.

Она уточнила, что имеет в виду пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. По словам Лариной, Песков "просто никак не попадает" в нужное Москве информационное русло.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали западные страны прекратить трансляцию российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию об Украине. 20 ноября  министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь повторил этот призыв, объяснив, что на российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. "Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – подчеркнул он. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты и лидеры мнений, которые поддерживают войну России против Украины и мобилизуют людей на нее, "должны получить полный пакет санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире". "Работаем над этим", – сообщил он в конце октября.

Евросоюз, вероятно, представит девятый пакет санкций против РФ, а также против Беларуси в конце осени, сообщил 16 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Ожидается, что он ударит по российским чиновникам, пропагандистам, руководителям и другим фигурам, поддерживающим Путина. Часть российских пропагандистов уже находятся под санкциями разных стран за распространение пропаганды и действия, нарушающие территориальную целостность Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, пропаганда, Дмитрий Песков, российская пропаганда, война России против Украины, Ксения Ларина, дезинформация
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