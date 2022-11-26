Ксения Ларина: Российские пропагандисты дезориентированы. Они уже говорят: "Нужно завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно

"Музыка та же, а слова пока еще как-то не подвезли, поэтому со словами [у пропагандистов] какая-то проблема возникает. Я вам скажу так, что впервые за долгие годы мне вдруг стало интересно, потому что до этого все было достаточно предсказуемо и просто. Ну очередное дно, ну очередное ведро с дерьмом, а сейчас даже интересно, куда их заведет это дезориентированное состояние", – сказала Ларина.

По словам российской журналистки, пропагандисты "не только травят других, они сами отравлены, делают какие-то пасы руками, взгляд мутный, не очень понимают, куда идти, что говорить".

Она упомянула ситуацию с пропагандистом Андреем Норкиным, который в эфире НТВ отказался комментировать деоккупацию Херсона, заявив, что не хочет в тюрьму.

"Или как его партнер, которого я раньше не слышала, не видела. Он сказал, что "сейчас самое главное – завалить хлебало эмоций". Таких выражений я не слышала давно. Я даже еще раз пересмотрела, думаю: "Не может быть". Да, это так человек говорит. При этом они призывают друг друга "перестать врать постоянно", – объяснила Ларина.

Она считает, что среди пропагандистов происходит "разброд и шатание", но это "ненадолго, наверняка подвезут" текст, как нужно говорить.

"Все тексты были написаны для других предлагаемых обстоятельств. Сейчас эти слова не подходят, эти слова надо было говорить, когда идти парадом по Киеву, по Крещатику или когда собирались взять весь Донбасс и подчинить его России. Сейчас ничего не получается, и этот разрыв шаблонов видели не только по пропаганде", – отметила Ларина.

Она уточнила, что имеет в виду пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. По словам Лариной, Песков "просто никак не попадает" в нужное Москве информационное русло.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube