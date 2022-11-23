Ксения Ларина: Непристойные шутки Путина и вообще тема сексуального насилия – это уголовная культура. Она является национальной скрепой в нашей стране

Об этом российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на реплику, что президент РФ Владимир Путин неоднократно в публичных выступлениях говорил о ягодицах и называл эту часть тела "попой".
"Это у него из детства? Я не знаю, доктора говорят, что-то там связано", – отметила Бацман.
Ларина сказала, что никогда не видела главу Кремля в неформальной обстановке, но предположила, что непублично он "вряд ли говорит "попа" и называет "все вещи своими именами".
"Я никогда не присутствовала ни при каких их закрытых разговорах, но, думаю, все они разговаривают приблизительно так – на таком уголовном жаргоне. Они разговаривают матом, называют попу жопой и все прочие части тела – так, как им приятно. Что касается всех этих непристойных шуток [Путина] и темы сексуального насилия – это, опять же, уголовная культура. Она является национальной скрепой в нашей стране. Наверное, это традиция. Так мы от нее и не избавились. Потому что мы не избавились от ГУЛАГа, не избавились от пыток, не избавились от НКВД – от этого менталитета кагэбэшного. Я думаю, этим многое объясняется", – добавила Ларина.
В этом же интервью российская журналистка высказала мнение, что Путин – человек с мышлением уголовника и его взгляды хорошо воспринимаются российским народом.
2 сентября Путин, проводя урок "Разговор о важном", объяснял российским школьникам разницу между трудолюбием и "резиновой попой". Через несколько недель ( 27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай") Путин заговорил о "попе", рассуждая о Революции достоинства в Украине.
"Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (перед дамами прошу прощения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия", – заявил Путин.