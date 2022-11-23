Ксения Ларина: Непристойные шутки Путина и вообще тема сексуального насилия – это уголовная культура. Она является национальной скрепой в нашей стране

Ксения Ларина: Мы не избавились от ГУЛАГа, не избавились от пыток, не избавились от НКВД – от этого менталитета кагэбэшного. Я думаю, этим многое объясняется Скриншот: Живой Гвоздь / YouTube

Об этом российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на реплику, что президент РФ Владимир Путин неоднократно в публичных выступлениях говорил о ягодицах и называл эту часть тела "попой".

"Это у него из детства? Я не знаю, доктора говорят, что-то там связано", – отметила Бацман.

Ларина сказала, что никогда не видела главу Кремля в неформальной обстановке, но предположила, что непублично он "вряд ли говорит "попа" и называет "все вещи своими именами".

"Я никогда не присутствовала ни при каких их закрытых разговорах, но, думаю, все они разговаривают приблизительно так – на таком уголовном жаргоне. Они разговаривают матом, называют попу жопой и все прочие части тела – так, как им приятно. Что касается всех этих непристойных шуток [Путина] и темы сексуального насилия – это, опять же, уголовная культура. Она является национальной скрепой в нашей стране. Наверное, это традиция. Так мы от нее и не избавились. Потому что мы не избавились от ГУЛАГа, не избавились от пыток, не избавились от НКВД – от этого менталитета кагэбэшного. Я думаю, этим многое объясняется", – добавила Ларина.

В этом же интервью российская журналистка высказала мнение, что Путин – человек с мышлением уголовника и его взгляды хорошо воспринимаются российским народом.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube