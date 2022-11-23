Ксения Ларина: Философия Путина "весь мир – бардак, все бабы – бл...ди" – это бальзам на душу русскому народу. Произошла сцепка, они друг друга унюхали, как сучка и собака

Ларина уточнила, что, по ее мнению, Путин – не "пацан из подворотни", а "гопник из подворотни", и это разные вещи.

"Гопник из подворотни – это совсем другая структура, другой психотип, и, скорее всего, все это здесь [в Путине]... Достаточно все просто устроено в этом человеке. "Вы говорите, я Бледная Моль? А хрен вам, я вам всем покажу". Другое дело, что он давно уже вышел из берегов", – сказала журналистка.

Она считает, что мир несколько опоздал с реакцией на Путина, надо было "раньше обращать на него внимание".

"А не подавать ему руку, не делать вид, что он такой респектабельный политик, что он мировой лидер... Он никакой не мировой лидер, его назначили мировым лидером большой ядерной державы. А на самом деле он как был вот таким вот клопом, так им и остался, и мышление у него такое же", – убеждена бывшая ведущая "Эха Москвы".

При этом мировоззрение Путина, по мнению журналистки, в России очень хорошо "попало в людей".

"Он же что сделал еще. Он всю эту свою философию, что "весь мир бардак, все бабы – бл...ди", грубо говоря, извините за мой французский, что все продается и покупается, что людей нет честных, что вся политика построена на лжи и на корысти, что любого человека можно купить и вопрос только цены... Вот вся вот эта философия – она легла на благодатную почву. Это вот прямо бальзам на душу русскому народу. Здесь произошла вот эта вот сцепка, они друг друга учуяли. Унюхали, как сучка и собака, – как собаки нюхают друг друга. Вот они учуяли – все самое низменное, мутное, все, что есть в нашем народе", – пояснила Ларина.

Она уточнила, что вряд ли российский народ в этом смысле исключение, поскольку в любом народе у общности люмпенов работают одни и те же инстинкты.

"Мы это видели на примере Америки, когда трамписты пошли [на Белый дом]", – добавила она.

По мнению журналистки, и трамписты, и поклонники Путина – это тот самый так называемый "глубинный народ".

"Но для этого и нужна демократия, для этого и нужно просвещение, для этого и нужно понимание, как работать с этим народом, как этого джинна не выпускать из бутылки, чтобы он знал свое место. А вот они сегодня наши хозяева, хозяева страны, – это они", – констатировала Ларина.

По ее наблюдениям, очень многие в России сейчас подстраиваются под эту систему взглядов, "прикидываются люмпеном", потому что понимают: это сегодня в фаворе.

"Поэтому все эти образованные люди, [некоторые российские] дипломаты, которые учились в своих МГИМО и перешли на язык подворотни, язык гопоты, – они тоже все прекрасно это понимают – "сегодня я гопник, сегодня я вот такой вот с фиксой. Буду плевать сегодня на улице, буду махать не скажу чем, чтобы пугать проходящих мимо женщин, задницу буду всем показывать", – сказала Ларина.

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