Ксения Ларина: Про Лаврова мы когда-то говорили: "Вот он, настоящий дипломат, говорит на европейских языках". А сейчас мы видим огромную искаженную рожу

Ларина отметила, что и "среди фашистов было очень много прекрасных людей" Фото: Ксения Ларина / Facebook

"Мы про Лаврова когда-то говорили: "Вот настоящий дипломат, говорит на европейских языках. А сейчас мы видим рожу этой страны под названием Россия, эту огромную искаженную рожу, в которой нет места ничему – ни морали, ни ответственности, ни сочувствию, в конце концов", – сказала Ларина.

Она отметила, что "абсолютное отсутствие сочувствия, сопереживания, эмпатии" – то, что российская власть сделала с российским народом.

Российская журналистка также подчеркнула, что и "среди фашистов было очень много прекрасных людей", так же, как и среди россиян.

"Сколько было среди российских агрессоров людей, которые любят классическую музыку, хорошую литературу, разбираются в живописи, – вообще такие эстеты, образованные люди, не просто какие-нибудь упыри из депрессивных регионов, как нам рассказывали", – объяснила Ларина.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube