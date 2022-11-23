Ксения Ларина: Про Лаврова мы когда-то говорили: "Вот он, настоящий дипломат, говорит на европейских языках". А сейчас мы видим огромную искаженную рожу

"Мы про Лаврова когда-то говорили: "Вот настоящий дипломат, говорит на европейских языках. А сейчас мы видим рожу этой страны под названием Россия, эту огромную искаженную рожу, в которой нет места ничему – ни морали, ни ответственности, ни сочувствию, в конце концов", – сказала Ларина.
Она отметила, что "абсолютное отсутствие сочувствия, сопереживания, эмпатии" – то, что российская власть сделала с российским народом.
Российская журналистка также подчеркнула, что и "среди фашистов было очень много прекрасных людей", так же, как и среди россиян.
"Сколько было среди российских агрессоров людей, которые любят классическую музыку, хорошую литературу, разбираются в живописи, – вообще такие эстеты, образованные люди, не просто какие-нибудь упыри из депрессивных регионов, как нам рассказывали", – объяснила Ларина.
Лаврову 72 года, должность главы МИД России он занимает с 2004 года.
Российский дипломат поддержал полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
27 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что поведение Лаврова на недавних мероприятиях мирового уровня подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу.
Российский юрист Марк Фейгин в интервью Бацман говорил, что Лавров при удобном случае хотел бы уехать из России и заняться своими личными делами. "У него любовницы, денежки, он миллиардер", – подчеркнул Фейгин.