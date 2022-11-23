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Ксения Ларина: Про Лаврова мы когда-то говорили: "Вот он, настоящий дипломат, говорит на европейских языках". А сейчас мы видим огромную искаженную рожу

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Ларина отметила, что и "среди фашистов было очень много прекрасных людей"
Ларина отметила, что и "среди фашистов было очень много прекрасных людей"
Фото: Ксения Ларина / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина назвала министра иностранных дел России Сергея Лаврова человеком без морали и сочувствия.

"Мы про Лаврова когда-то говорили: "Вот настоящий дипломат, говорит на европейских языках. А сейчас мы видим рожу этой страны под названием Россия, эту огромную искаженную рожу, в которой нет места ничему – ни морали, ни ответственности, ни сочувствию, в конце концов", – сказала Ларина.

Она отметила, что "абсолютное отсутствие сочувствия, сопереживания, эмпатии" – то, что российская власть сделала с российским народом.

Российская журналистка также подчеркнула, что и "среди фашистов было очень много прекрасных людей", так же, как и среди россиян.

"Сколько было среди российских агрессоров людей, которые любят классическую музыку, хорошую литературу, разбираются в живописи, – вообще такие эстеты, образованные люди, не просто какие-нибудь упыри из депрессивных регионов, как нам рассказывали", – объяснила Ларина.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Лаврову 72 года, должность главы МИД России он занимает с 2004 года.

Российский дипломат поддержал полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

27 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что поведение Лаврова на недавних мероприятиях мирового уровня подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу.

Российский юрист Марк Фейгин в интервью Бацман говорил, что Лавров при удобном случае хотел бы уехать из России и заняться своими личными делами. "У него любовницы, денежки, он миллиардер", – подчеркнул Фейгин.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Сергей Лавров, дипломаты, Ксения Ларина, эмпатия
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