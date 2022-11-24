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Ксения Ларина: Для большинства россиян родина – это ботинки президента, которые нужно лизать

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Журналистка рассказала, как в России люди воспринимают власть
Журналистка рассказала, как в России люди воспринимают власть
Фото: Ксения Ларина / Facebook

В России отождествляют понятие родины с человеком, который правит страной, заявила российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка напомнила, что президент РФ Владимир Путин называл людей, которые боролись против власти с коммунистическим режимом, предателями.

"И в народе это тоже укоренилось – что человек, который вступает в открытый бой с властью, – он предатель, он не любит родину. Он должен родине целовать сапоги. Что такое родина? Это тот самый человечек плешивый на сегодняшний день. Вот это вся родина. Для большинства людей родина – это ботинки президента, которые ты должен лизать и еще благодарить его все время. За что, уже не важно", – сказала она.

Ларина отметила, что из России заставляют уезжать всех несогласных с властью, угрожая тюремными сроками. По ее словам, в оппозиции сейчас все "зачищено до состояния полного блеска и пустоты".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Ксения Ларина, власть
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