Ксения Ларина: Для большинства россиян родина – это ботинки президента, которые нужно лизать

Журналистка напомнила, что президент РФ Владимир Путин называл людей, которые боролись против власти с коммунистическим режимом, предателями.

"И в народе это тоже укоренилось – что человек, который вступает в открытый бой с властью, – он предатель, он не любит родину. Он должен родине целовать сапоги. Что такое родина? Это тот самый человечек плешивый на сегодняшний день. Вот это вся родина. Для большинства людей родина – это ботинки президента, которые ты должен лизать и еще благодарить его все время. За что, уже не важно", – сказала она.

Ларина отметила, что из России заставляют уезжать всех несогласных с властью, угрожая тюремными сроками. По ее словам, в оппозиции сейчас все "зачищено до состояния полного блеска и пустоты".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube