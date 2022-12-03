Ксения Ларина: Русский народ всегда жил херово – и при советской власти, и при царе. И сейчас плохо живет, но зато "мы – великая русская нация"

У Лариной есть гипотеза, почему нормальная жизнь в России никак не наладится Фото: Ксения Ларина / Facebook

Бацман предложила обсудить этот парадокс на примере главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, по ее словам, олицетворяет собой "русские скрепы" и "русский путь" и в то же время был сфотографирован на Бали в полностью западной одежде и в окружении западных гаджетов.

"Все люди, у которых есть какие-то возможности, которые в России воруют, Россией управляют, тянутся к Западу: покупают и носят только западное, пользуются только всем западным, паспорта у них, на всякий случай, других стран, у всех практически, или по крайней мере их жен и любовниц. Учатся и развлекаются их дети – на Западе... Почему россияне не могут сложить даже не два плюс два, а один плюс один. Вот то, к чему они [власти] призывают русских – идти за русский мир, который представляет собой дырку в полу вместо туалета на улице зимой. А сами они пользуются совсем другим путем и тем, что дает им "загнивающий запад"? – поделилась наблюдением главред издания "ГОРДОН".

Ларина назвала лояльность россиян к такому поведению "элиты" "еще одной загадкой великого русского народа".

"Почему-то в одной голове два конца этого электрического провода не искрят, не соприкасаются. Там же помимо быта и каких-то бытовых вещей, бытового комфорта, кроме этих часов, пароходов, яхт, заводов и прочего там масса всего есть – постоянное казнокрадство и воровство и абсолютное презрение к этому народу. Плевать они хотели на этот народ! Но народ это жрет", – констатировала она.

Ответа на вопрос, почему в России такое возможно, Ларина не находит и отмечает, что он возникает уже не в первом поколении.

"Это тоже один из главных вопросов, которые и до нас задавали люди, уж какие люди! Я сейчас иногда читаю какие-нибудь публицистические статьи, там, Льва Николаевича Толстого или "Философические письма" [русского мыслителя и публициста] Петра Чаадаева. Все то же самое было, никак это не соприкасается", – делает вывод она.

По наблюдению журналистки, сколько российский оппозиционный политик Алексей Навальный и его команда ни делали расследований, это не возымело эффекта.

"Сколько показывали простым, доступным, художественным языком, как наживаются на людях, на собственном народе все вот эти вот чиновники, от самых низовых до самых "великих и небожителей" – это ничего в народе не поменяло: Все равно встают на колени [перед власть имущими]", – поделилась Ларина.

Даже мобилизация и массовая гибель россиян в Украине не стали для населения РФ мотивом всерьез спросить с власти, делится наблюдением она.

"Вот посмотрите, такие "тревожные" времена, как мне кажется, настали для власти, потому что народ вдруг забеспокоился по поводу того – а куда деваются наши мужчины, а что такое, а куда их всех забривают, а куда вы их берете, а чего вы их нам не возвращаете, а где они? А чего нам денег не дают? Женщины встают там в какие-то пикеты, выходят на камеру чуть ли не на [падают] на колени, кричат: Владимир Владимирович, помоги, а где обещанные деньги? Это такой бунт. О чем еще {писатель Михаил} Салтыков-Щедрин писал: "Любит русский народ бунтовать. Станет на колени – и давай бунтовать", –. отметила Ларина.

Она резюмирует, что в этом смысле в России "ничего не меняется, к сожалению".

"Повторю, что шанс был когда-то, может, мы обманулись. Я говорю "мы" – как либеральная часть нашего общества. Может, понадеялись, на то, что эти демократические и либеральные ценности, и свободы в конце концов гражданские они пригодятся нашему нищему народу. который всегда жил плохо, всегда херово. И при советской власти, и до советской власти, и при царе-батюшке – всегда херово жили. И сейчас опять плохо живут. Зато мы великая русская нация", – подметила она.

Журналистка призналась, что не понимает, что делать, и почему не получается такое общественное устройство изменить.

"Мы очень любим говорить про коллективную вину и ответственность. Для меня важный вопрос – почему мы это допустили, почему мы все-таки проиграли – те люди, которые, которые хотели другой жизни, другой страны", – призналась Ларина.

Она согласилась с тем, что русский паспорт сейчас – синоним агрессора. Также он, по мнению российской журналистки, символизирует мракобесие "и вообще непонимание, куда движется мир, что мы отстали даже не на десятилетия, на целый век".

"Мы отстали, мы вернулись к лаптям. Только хозяева будут ходить с айфонами и в сапогах от лучших брендов, будут себе доставать, как Лавров, а народ вернется к лаптям. Деды терпели, и мы потерпим", – сформулировала журналистка.

Она добавила, что после начала войны в Украине российское общество продемонстрировало также абсолютное отсутствие сочувствия, сопереживания и эмпатии.

"Это то, что сделала власть с нашим народом с помощью своей пропагандистской машины, с нацией – абсолютное растление. Для меня это катастрофа, потому что я русский человек, я гражданин России. Я 30 лет проработала на радио ""Эхо Москвы. Я 30 лет говорила с людьми по радио, и мне казалось, что у нас есть шанс" – подытожила Ларина.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube