Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Люди в России живут в нищете. Поэтому военные звереют и им нужно украсть в Украине унитаз или собачью будку

Полторанин: Они приехали в Украину: "О, укры-то как живут, оказывается, у них все есть, а у нас нет ни черта. Надо забирать, надо их насиловать" Скриншот: Миронов Де-Факто / YouTube

Он отметил, что российские власти ничего не сделали для благополучия народа России, а превратили ее в сырьевой придаток для других стран.

"В Россию пришла мафия, захватила власть, создала все условия, чтобы по регионам образовались свои мафии, которые уничтожают народ. Они эту страну уже растащили... Когда пришел [к власти Владимир] Путин, была возможность поднять Россию, были деньги, были ресурсы. Но они ничего не сделали, чтобы Россия стала промышленной державой. Ни сельскохозяйственной, ни промышленной она не стала, только сырьевым придатком, как нас называют, – "европейской бензоколонкой". Все продали, денег не вложили в развитие экономики, школ, больниц, в улучшение жизни... По подсчетам наших же экономистов, украдено больше $3 трлн. За эти [деньги] можно было бы три России построить", – сказал Полторанин.

Он считает, что если бы в России были другие условия жизни, желающих воевать против Украины было бы значительно меньше.

"Воевать-то, казалось бы, никто не должен был пойти, но они построили так жизнь в России, что люди в нищете живут. Работы нет. Молодежи работать негде, негде зарабатывать. Отцы уже спились и померли, матери получают пенсию 10 тыс. [руб.] (около 3,4 тыс. грн. – "ГОРДОН")... Одна женщина задавала вопрос Путину: "Как можно жить на пенсию 10 тыс. руб.?" А Путин ответил: "Ну вам дети должны помогать, знакомые и так далее" (похожий диалог Путина с жительницей Санкт-Петербурга состоялся в 2020 году, его публиковала "Русская служба BBC"; тогда президент РФ ответил, что прожить на 10,8 тыс. руб. "очень трудно". – "ГОРДОН"). То есть она 10 тыс. руб. получает, а 11 тыс. ей нужно платить за коммунальные услуги. И этих ребят, которые не знают, как жить дальше, – ни работы, ничего, – зовут: "Пойдем в армию! Пойдем воевать! Ты что-нибудь получишь". И он считает, что это русская рулетка. Или его убьют, или он что-нибудь награбит там и привезет", – сказал бывший российский вице-премьер.

По его мнению, российские военнослужащие, когда видят уровень жизни в Украине, "звереют".

"Они приехали в Украину, я смотрел это в интернете: "О, укры-то как живут, оказывается, у них все есть, а у нас нет ни черта. Нам говорил офицер, командир части: "Это же они у нас все украли, они стащили сюда... Надо забирать, надо их насиловать", – сказал Полторанин. – Там идет давление, идет набор новых людей отовсюду. Киргизы, знаю, воюют против Украины, из [других стран] Средней Азии... Те тоже в нищете [как и россияне]. Все просят деньги. Всем нужно украсть унитаз в Украине, собачью будку – я видел [на фотографиях], как везут. Даже если ничего не остается, как в Мариуполе [Донецкой области], они, наверное, уже камни оттуда вывозят. Потому что камни тоже нужны, может, речку перегородить".

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