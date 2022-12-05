Украинские военные поразили пункты управления и места сосредоточения оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что в Херсонской области в связи со значительными потерями среди оккупантов отмечаются случаи дезертирства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 5 декабря, составили около 91 690 человек личного состава.