Украинские военные поразили пункты управления и места сосредоточения оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Херсонской области в связи со значительными потерями среди оккупантов отмечаются случаи дезертирства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)