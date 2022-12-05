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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные поразили пункты управления и места сосредоточения оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ поразили российский объект, который Генштаб не назвал
ВСУ поразили российский объект, который Генштаб не назвал
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские авиация, артиллерия и ракетчики за сутки поразили 16 российских военных объектов в Украине. Об этом проинформировал 5 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Херсонской области в связи со значительными потерями среди оккупантов отмечаются случаи дезертирства.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02UnEgx5urC3QKgw8osdKjymkfyPTMmKZTXGaV1zws4NbvKkqv4WSXEEFk4GmsSS8Kl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 5 декабря, составили около 91 690 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, дезертирство, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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