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Украинские военные за сутки уничтожили 510 оккупантов и сбили 61 крылатую ракету противника – Генштаб ВСУ

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Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 92 200 российских оккупантов
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 92 200 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 92 200 российских оккупантов. Об этом 6 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 510 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 2929 (+5);
  • боевые бронированные машины – 5905 (+5);
  • артиллерийские системы – 1915 (+1);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5);
  • крылатые ракеты – 531 (+61);
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4505 (+8);
  • специальная техника – 163.

Данные уточняются, отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cvniM2efFBDzzGvGGgqCzFUk2Y4MR9LvWxVP7ZV7pLjs3D2pe2MCH8ZrfYG5unnXl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России, контрнаступление
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