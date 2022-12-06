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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли 17 авиаударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня – Генштаб ВСУ

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Под ракетный удар противника накануне попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Украины
Под ракетный удар противника накануне попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Украины
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 17 авиаударов по территории Украины. Об этом 6 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражением оказались жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства", – подчеркнули в Генштабе.

Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и "Калибр". Более 60 ракет оккупантов уничтожено подразделениями противовоздушной обороны Украины.

В Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом повторных ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре сохраняется по всей Украине.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

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