За минувшие сутки оккупанты нанесли 17 авиаударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня – Генштаб ВСУ

Российские захватчики также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражением оказались жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства", – подчеркнули в Генштабе.
Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и "Калибр". Более 60 ракет оккупантов уничтожено подразделениями противовоздушной обороны Украины.
В Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом повторных ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре сохраняется по всей Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.