За минувшие сутки оккупанты нанесли 17 авиаударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня – Генштаб ВСУ

Под ракетный удар противника накануне попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Украины Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские захватчики также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражением оказались жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства", – подчеркнули в Генштабе.

Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и "Калибр". Более 60 ракет оккупантов уничтожено подразделениями противовоздушной обороны Украины.

В Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом повторных ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре сохраняется по всей Украине.

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