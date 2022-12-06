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"Крепче стали, сильнее любой стихии". Залужный поздравил украинцев днем ВСУ

Залужный в день ВСУ пожелал "победоносного мира"
Залужный в день ВСУ пожелал "победоносного мира"
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил с днем ВСУ, который отмечается 6 декабря. Видео он опубликовал в Facebook.

Залужный отметил, что в этот день прежде всего думает о погибших защитниках Украины и об их семьях.

"Эти мысли трогают мое сердце как главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной почти в девять лет. Это путь воинов, путь людей, обладающих смелостью и достоинством избрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить. Не оставляет места для страха или уныния", – сказал он.

Залужный подчеркнул, что рядом с ним находятся лучшие из лучших.

"Крепче стали, ожесточеннее огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира. Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины!" – сказал он.

Залужный пожелал скорейшего восстановления раненым, а всем, кто остается в строю, – сил, стойкости, вдохновения, радости и победоносного мира.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1468629243647132/

Контекст:

Дата Дня ВСУ установлена по дню принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины", а отмечается она с 1993 года.

ВСУ состоят из Сухопутных войск, Воздушных сил Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск и других подразделений вспомогательного характера.

Теги: Вооруженные силы Украины, праздники, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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