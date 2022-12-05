Залужный – волонтерам: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Это неразрывная, фактически родственная связь

Залужный: Наша победа тоже будет общей! Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

"Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные – это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации. Благодарю вас, дорогие волонтеры, за помощь армии!" – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что устойчивость обороны Украины, освобожденные населенные пункты от оккупантов и относительный мир на большей части государства – это общая заслуга военных и волонтеров.

"И наша победа тоже будет общей!" – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

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