Львовские волонтеры наладили массовый выпуск парафиновых термоаккумуляторов для защитников

Первые партии парафиновых термоаккумуляторов, которые воины используют в качестве источников тепла и света, уже отправлены на передовую Фото: Волонтерський штаб "Українська команда" / Facebook

"Согреваем своих, чтобы враги пылали! "Украинская команда. Львовщина" сегодня вместе с "Броней Николаев" производит такие термоаккумуляторы. Они очень нужны, чтобы согреть наших бойцов на фронте. Это очень важно – приобщаться, делать полезные, нужные вещи, чтобы все мы вместе – весь украинский народ – были армией. Тогда мы точно быстрее победим!" – заявила лидер "Украинской команды" во Львовской области Оксана Юринец.

Первые партии парафиновых термоаккумуляторов, которые воины используют в качестве источников тепла и света, уже отправлены на передовую, говорится в сообщении.