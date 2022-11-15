"Эталон высокоэффективного человека". Украинские волонтеры смогут бесплатно получить IT-образование. Как подать заявку на получение гранта

Гранты на обучение смогут получить 100 волонтеров в возрасте от 18 лет Фото: depositphotos.com

Гранты на обучение смогут получить 100 волонтеров в возрасте от 18 лет. Учебный процесс будет длиться от трех до восьми месяцев в зависимости от выбранного направления.

Подать заявку и мотивационное письмо на получение гранта можно на сайте dan-it.com.ua до 30 ноября. Среди соискателей будет проведен конкурс, состоящий из трех этапов.

Обучение начнется в декабре. Представители образовательного центра подчеркнули, что сопровождают своих студентов до момента трудоустройства.

"Волонтер для нас – это эталон мотивированного и высокоэффективного человека, поэтому мы уверены в успешности таких студентов", – заявила CEO образовательного центра Ксения Столбовая.