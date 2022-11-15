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"Эталон высокоэффективного человека". Украинские волонтеры смогут бесплатно получить IT-образование. Как подать заявку на получение гранта

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Гранты на обучение смогут получить 100 волонтеров в возрасте от 18 лет
Гранты на обучение смогут получить 100 волонтеров в возрасте от 18 лет
Фото: depositphotos.com

На базе образовательного центра DAN. IT Education, который является партнером проекта IT Generation Министерства цифровой трансформации, стартовала грантовая программа для обучения украинских волонтеров IT-специальностям. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы проекта.

Гранты на обучение смогут получить 100 волонтеров в возрасте от 18 лет. Учебный процесс будет длиться от трех до восьми месяцев в зависимости от выбранного направления. 

Подать заявку и мотивационное письмо на получение гранта можно на сайте dan-it.com.ua до 30 ноября. Среди соискателей будет проведен конкурс, состоящий из трех этапов. 

Обучение начнется в декабре. Представители образовательного центра подчеркнули, что сопровождают своих студентов до момента трудоустройства.

"Волонтер для нас – это эталон мотивированного и высокоэффективного человека, поэтому мы уверены в успешности таких студентов", – заявила CEO образовательного центра Ксения Столбовая.

Теги: Украина, образование, трудоустройство, волонтер, волонтеры, студенты, гранты
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