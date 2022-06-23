Украинским аграриям будут выдавать гранты до 7 млн грн на строительство теплиц

Программы касаются развития садоводства, ягодничества и виноградарства, а также тепличных хозяйств. Они разработаны для поддержки субъектов предпринимательства, агропроизводителей, создания рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.

"Программа частичной компенсации стоимости создания теплиц предусматривает гранты в размере от 5 до 7 млн грн. Мы ожидаем 1 тыс. грантов в год, а общий бюджет программы составит 7 млрд грн. Участниками программы могут быть как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю", – отметил министр.

Также он уточнил, что средства гранта можно потратить на строительство комплекса и закупку технического оборудования для его работы. Учитывая, что сумма гранта по этой программе значительно выше, вводится принцип софинансирования. Для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% – сам предприниматель.

Кроме того, государство выделит в общей сложности 4 млрд грн на программу поддержки садоводства, ягодничества и виноградарства. Речь идет о частичной компенсации стоимости садов. Аграриям будет предоставляться от 150 до 400 тыс. грн на 1 га садов – это около 70% от средней стоимости высадки.

Сольский объяснил, что это гранты для высадки на 10 тыс. га новых садов. Так же, как и с теплицами, получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании не менее чем на 25 лет. Средства будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений.