Украина получила грант от Всемирного банка на €88,5 млн

"Эти средства предоставлены Всемирным банком на безвозвратной основе из Целевого фонда доноров в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины", – отметили в сообщении.
Грант будет направлен на социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение и поддержку переселенцев из зоны активных боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поставил задачу своей команде подготовить план послевоенного восстановления Украины.