Украина получила грант от Всемирного банка на €88,5 млн

Грант направят на социальные и гуманитарные расходы, отметили в Минфине Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Эти средства предоставлены Всемирным банком на безвозвратной основе из Целевого фонда доноров в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины", – отметили в сообщении.

Грант будет направлен на социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение и поддержку переселенцев из зоны активных боевых действий.

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