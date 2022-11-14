В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500

В правилах отмечается, что количество заявок от одного автора не ограничено Фото: depositphotos.com

Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы проекта.

Подать заявку на участие в проекте можно до 7 декабря, заполнив соответствующую форму на сайте mediafrontline.org.

В правилах отмечается, что количество заявок от одного автора не ограничено, но они должны соответствовать одному из трех критериев – либо отображать принципы современной демократии, либо противодействовать фейкам, пропаганде и нарративам стран-террористов, либо же описывать будущее независимой Украины.

15 декабря жюри назовет около 100 победителей, а 21 декабря состоится квартирник с их участием в безопасном месте.