Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500

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В правилах отмечается, что количество заявок от одного автора не ограничено
В правилах отмечается, что количество заявок от одного автора не ограничено
Фото: depositphotos.com

Украинские поэты, писатели, художники, артисты, певцы и журналисты в рамках инициативы Democracy Frontline, организованной общественной организацией Media Frontline при содействии Министерства иностранных дел Германии, могут получить микрогрант от €50 до €500 за поддержку демократических основ в своих произведениях.

 Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы проекта.

Подать заявку на участие в проекте можно до 7 декабря, заполнив соответствующую форму на сайте mediafrontline.org. 

В правилах отмечается, что количество заявок от одного автора не ограничено, но они должны соответствовать одному из трех критериев – либо отображать принципы современной демократии, либо противодействовать фейкам, пропаганде и нарративам стран-террористов, либо же описывать будущее независимой Украины.

15 декабря жюри назовет около 100 победителей, а 21 декабря состоится квартирник с их участием в безопасном месте.

Теги: Германия, демократия, писатель
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