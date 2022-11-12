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Во Львове на благотворительном аукционе за один вечер в поддержку ВСУ собрали почти 4,5 млн грн – Трубицын

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Из более чем 100 уникальных лотов почти 90 были проданы
Из более чем 100 уникальных лотов почти 90 были проданы
Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

Самым дорогим лотом на аукционе в поддержку Вооруженных сил Украины, который прошел во Львове, стало уникальное львовское напрестольное Евангелие, книге больше 130 лет, ее купили за 400 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook 11 ноября рассказал депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын.

"Собрано почти 4,5 млн грн!!! Львовщина – невероятная! Сегодня на примере ІІІ благотворительного аукциона "Победа начинается с тебя" мы в очередной раз убедились, как важна помощь каждого. Потому что все средства, собранные с аукциона, будут потрачены на нужды славных воинов, защищающих нашу родную землю, приближая день победы, и на помощь детям, получающим музыкальное образование, несмотря на войну и трудности. Из более чем 100 уникальных лотов – икон, Библий, часов, картин, коллекционных монет, шпаг и даже зажигалок с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова – почти 90 были проданы!" – написал Трубицын.

Он рассказал, что мероприятие поддержали глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый, меценат Григорий Козловский, благотворительные фонды и организации "Родная Оболонь", "Культурные новации", "Княжа Украина".

"Украинцы, мы – сверхмощная и несокрушимая нация! Наша сила и сплоченность поражают мир. Каждый на своем фронте, как может, ежедневно и без устали работает на поддержку армии и оборону государства. Итак, продолжаем делать все возможное, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость. За то, чтобы Украина жила! Верим в Вооруженные силы Украины, ведь только объединив общие усилия, мы обязательно достигнем главной цели – победы над врагом. И да: Херсон – это Украина!" – заявил политик.

https://www.facebook.com/vladislav.trubitsyn/posts/pfbid0JMXcn5et46yJiLkdtFKQkQZoegEPmuzvJGVxastjQrHaC33ePc6H1YGweorG9JhNl

Контекст:

Летом в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" состоялся первый благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя". Тогда в поддержку Вооруженных сил Украины было собрано около 4 млн грн. В октябре второй вечер-аукцион прошел в Полтаве, где было собрано около 3 млн грн.

Теги: Львов, Вооруженные силы Украины, аукцион, Андрей Садовый, помощь, ВСУ, Максим Козицкий, Владислав Трубицын, Григорий Козловский
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