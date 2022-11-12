Во Львове на благотворительном аукционе за один вечер в поддержку ВСУ собрали почти 4,5 млн грн – Трубицын

"Собрано почти 4,5 млн грн!!! Львовщина – невероятная! Сегодня на примере ІІІ благотворительного аукциона "Победа начинается с тебя" мы в очередной раз убедились, как важна помощь каждого. Потому что все средства, собранные с аукциона, будут потрачены на нужды славных воинов, защищающих нашу родную землю, приближая день победы, и на помощь детям, получающим музыкальное образование, несмотря на войну и трудности. Из более чем 100 уникальных лотов – икон, Библий, часов, картин, коллекционных монет, шпаг и даже зажигалок с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова – почти 90 были проданы!" – написал Трубицын.

Он рассказал, что мероприятие поддержали глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый, меценат Григорий Козловский, благотворительные фонды и организации "Родная Оболонь", "Культурные новации", "Княжа Украина".

"Украинцы, мы – сверхмощная и несокрушимая нация! Наша сила и сплоченность поражают мир. Каждый на своем фронте, как может, ежедневно и без устали работает на поддержку армии и оборону государства. Итак, продолжаем делать все возможное, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость. За то, чтобы Украина жила! Верим в Вооруженные силы Украины, ведь только объединив общие усилия, мы обязательно достигнем главной цели – победы над врагом. И да: Херсон – это Украина!" – заявил политик.