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Трубицын: В Полтаве на благотворительном аукционе "Победа начинается с тебя" собрали почти 3 млн грн на нужды ВСУ

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Владислав Трубицын: Самым дорогим лотом стал ультрапортативный квадрокоптер Parrot Anafi USА, специально разработанный для армии США
Владислав Трубицын: Самым дорогим лотом стал ультрапортативный квадрокоптер Parrot Anafi USА, специально разработанный для армии США
Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

В Полтаве прошел благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя" для Вооруженных сил Украины, на котором собрали почти 3 млн грн, сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын.

"Среди почти 80 уникальных лотов – старинных икон, книг, картин, предметов антиквариата, представленных на благотворительном вечере-аукционе – 56 были проданы! Самым дорогим лотом стал ультрапортативный квадрокоптер Parrot Anafi USА, специально разработанный для армии США. Его за 320 тысяч гривен приобрел депутат областного совета от "Слуги народа" Фахраддин Мухтаров. И квадрокоптер будет передан Главному управлению разведки Минобороны Украины. Кстати, большую заинтересованность со стороны участников аукциона вызвали именно военные трофеи, добытые нашими защитниками на острове Змеиный, с которого позорно бежали вражеские войска России. А также почтовые марки и коллекционные монеты, лично подписываемые главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым", – написал Трубицын.

Он сообщил, что мероприятие состоялось при поддержке начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, организатором выступили благотворительный фонд "РіднаОболонь", соучредителями которого являются Трубицын и Кирилл Фесик, благотворительная организация "Благотворительный Фонд "Княжа Україна", благотворительный фонд "Культурные новации" и Полтавский художественный музей Виктора Бажана. 

Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин после проведения аукциона заявил, что такие мероприятия приближают Украину к мирной жизни.

"Главное благо, к которому мы все стремимся, – это мир. А мир – это наша победа. А наша победа – мощные и непобедимые Вооруженные силы Украины. Поэтому каждая гривна, направленная на покупку лотов, сегодня пойдет на укрепление Вооруженных сил Украины и, наконец, на победу. Каждый купленный сегодня лот поможет вооружить, одеть, обогреть, спасти наших воинов. Более трех миллионов гривен удалось собрать на этом аукционе. Все средства будут направлены на нужды подразделений ВСУ", – цитирует Лунина издание "Новини Полтавщини".

https://www.facebook.com/vladislav.trubitsyn/posts/pfbid05kFBuCQ4LxDnixxVacpDg1fJaER8SKa1bFwMsRgcjVabcp6eq1zxsL5BMVvYvoswl

Контекст:

Летом на станции метро "Майдан Незалежності" в Киеве прошел вечер-аукцион "Перемога починається з тебе". Тогда было собрано почти 4 млн гривен на нужды защитников Украины. Трубицын тогда подчеркнул, что аукцион в очередной раз показал единство и сплоченность украинского общества и готовность делать все необходимое для победы на фронте и в тылу.

Теги: Вооруженные силы Украины, аукцион, квадрокоптер, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, Владислав Трубицын, Фахраддин Мухтаров, Дмитрий Лунин, Кирилл Фесик
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