Трубицын: В Полтаве на благотворительном аукционе "Победа начинается с тебя" собрали почти 3 млн грн на нужды ВСУ

"Среди почти 80 уникальных лотов – старинных икон, книг, картин, предметов антиквариата, представленных на благотворительном вечере-аукционе – 56 были проданы! Самым дорогим лотом стал ультрапортативный квадрокоптер Parrot Anafi USА, специально разработанный для армии США. Его за 320 тысяч гривен приобрел депутат областного совета от "Слуги народа" Фахраддин Мухтаров. И квадрокоптер будет передан Главному управлению разведки Минобороны Украины. Кстати, большую заинтересованность со стороны участников аукциона вызвали именно военные трофеи, добытые нашими защитниками на острове Змеиный, с которого позорно бежали вражеские войска России. А также почтовые марки и коллекционные монеты, лично подписываемые главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым", – написал Трубицын.

Он сообщил, что мероприятие состоялось при поддержке начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, организатором выступили благотворительный фонд "РіднаОболонь", соучредителями которого являются Трубицын и Кирилл Фесик, благотворительная организация "Благотворительный Фонд "Княжа Україна", благотворительный фонд "Культурные новации" и Полтавский художественный музей Виктора Бажана.

Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин после проведения аукциона заявил, что такие мероприятия приближают Украину к мирной жизни.

"Главное благо, к которому мы все стремимся, – это мир. А мир – это наша победа. А наша победа – мощные и непобедимые Вооруженные силы Украины. Поэтому каждая гривна, направленная на покупку лотов, сегодня пойдет на укрепление Вооруженных сил Украины и, наконец, на победу. Каждый купленный сегодня лот поможет вооружить, одеть, обогреть, спасти наших воинов. Более трех миллионов гривен удалось собрать на этом аукционе. Все средства будут направлены на нужды подразделений ВСУ", – цитирует Лунина издание "Новини Полтавщини".