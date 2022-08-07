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Украинский баскетболист Медведенко продал свои чемпионские перстни NBA и собрал $250 тыс. для Украины

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Медведенко пообещал направить деньги на благотворительность
Медведенко пообещал направить деньги на благотворительность
Фото: Slava Medvedenko / Facebook

Украинский баскетболист, бывший игрок Los Angeles Lakers Станислав Медведенко продал на аукционе два своих чемпионских перстня NBA. Об этом он сообщил в Facebook 6 августа.

"Аукцион завершен! В сумме мы собрали чуть больше $250 тыс., это отличный результат. $250 тыс. для Украины! Многие отговаривали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того, и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасение жизней украинских детей", – заявил он.

https://www.facebook.com/slava.medvedenko/posts/pfbid02JSc6bxVUbDCXXbrqtGqDQ5dBTj1hcfGjLcDs2xKHkqj4JvS3iBtcpQxzs6QtfRPul

Об аукционе Медведенко объявил 25 июня в Facebook. Полученные деньги он пообещал перевести на программы фонда "Сягай небес" по реабилитации детей, которые вынужденно столкнулись с войной, и по восстановлению спортивной инфраструктуры/оборудования разрушенных украинских школ.

https://www.facebook.com/slava.medvedenko/posts/pfbid0CVcSMiYVTpzoNEpmuHt2guDMaSMe4Ei7aQaP4gk7TKcmnDijdZ93UMKYKvB1EAjYl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: аукцион, благотворительность, война России против Украины, Станислав Медведенко
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