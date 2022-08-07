Украинский баскетболист Медведенко продал свои чемпионские перстни NBA и собрал $250 тыс. для Украины

"Аукцион завершен! В сумме мы собрали чуть больше $250 тыс., это отличный результат. $250 тыс. для Украины! Многие отговаривали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того, и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасение жизней украинских детей", – заявил он.

Об аукционе Медведенко объявил 25 июня в Facebook. Полученные деньги он пообещал перевести на программы фонда "Сягай небес" по реабилитации детей, которые вынужденно столкнулись с войной, и по восстановлению спортивной инфраструктуры/оборудования разрушенных украинских школ.