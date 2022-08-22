Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев

Следующие благотворительные аукционы фонда "Отстроим страну вместе!" состоятся в Европе, а также будут проведены в онлайн-формате Фото предоставлено Master Management 360

По словам основателя одноименного международного благотворительного фонда Вадима Пасичнюка, идея помогать людям, которые лишились своих домов, возникла во время доставки благотворительной помощи в населенные пункты, освобожденные от российских оккупантов.

"Мы все больше сталкивались с семьями, которые оставались на своих пепелищах и не хотели покидать разрушенные дома, жили в подвалах, хозяйственных зданиях. Именно тогда появилась идея все силы направить на помощь потерявшим жилье людям. А мы – это команда, которую нельзя сосчитать, это большое количество людей, двигающихся в одном направлении, с одной целью. Мы отстроим страну вместе", – заявил он.

Благотворительный аукцион посетили футболист Андрея Пятов, ведущая Надежда Матвеева, певец Валерий Харчишин и другие знаменитости.

Следующие благотворительные аукционы состоятся в Европе, а также будут проведены в онлайн-формате.

Война России против Украины. Главное (обновляется)