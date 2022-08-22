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22 августа, 2022
 
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Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев

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Следующие благотворительные аукционы фонда "Отстроим страну вместе!" состоятся в Европе, а также будут проведены в онлайн-формате
Следующие благотворительные аукционы фонда "Отстроим страну вместе!" состоятся в Европе, а также будут проведены в онлайн-формате
Фото предоставлено Master Management 360

Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали более 500 тыс. грн, которые будут направлены на строительство полнофункциональных микродомов для жителей Киевской области, пострадавших от действий российских оккупантов. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы аукциона.

По словам основателя одноименного международного благотворительного фонда Вадима Пасичнюка, идея помогать людям, которые лишились своих домов, возникла во время доставки благотворительной помощи в населенные пункты, освобожденные от российских оккупантов.

"Мы все больше сталкивались с семьями, которые оставались на своих пепелищах и не хотели покидать разрушенные дома, жили в подвалах, хозяйственных зданиях. Именно тогда появилась идея все силы направить на помощь потерявшим жилье людям. А мы – это команда, которую нельзя сосчитать, это большое количество людей, двигающихся в одном направлении, с одной целью. Мы отстроим страну вместе", – заявил он. 

Благотворительный аукцион посетили футболист Андрея Пятов, ведущая Надежда Матвеева, певец Валерий Харчишин и другие знаменитости.

Следующие благотворительные аукционы состоятся в Европе, а также будут проведены в онлайн-формате.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, аукцион, строительство, жилье, война России против Украины, Надежда Матвеева, Валерий Харчишин
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