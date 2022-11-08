Мем "Женщина кричит на кота" продадут на аукционе, а часть денег передадут на помощь украинским детям

Аукцион начнется 18 ноября в 13.00 по нью-йоркскому времени (20.00 по Киеву).

Фонд договорился об аукционе с семьей кота Смаджа и телеведущей Тейлор Армстронг, которые изображены на меме. Также их поддержало агентство Zlodei (BADS), которое недавно в этом году продало еще один популярный мем Coffin Dance как NFT и передало $250 тыс. из вырученных средств благотворительному фонду "Повернись живим".

Благотворительный аукцион будет проходить на маркетплейсе Foundation. Украинская организация получит 25% от продаж, чтобы направить эти средства на прямую помощь украинским детям. Остальные 75% разделят между собой владельцы мема и BADS.

Мем "Женщина кричит на кота" представляет собой скриншот со звездой сериала "Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз" Тейлор Армстронг и смущенным котом Смаджем, сидящим за обеденной тарелкой. Мем приобрел значительную популярность в интернете летом 2019 года и получил награду "Мем года" в 2020 году.

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