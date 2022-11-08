Мем "Женщина кричит на кота" продадут на аукционе, а часть денег передадут на помощь украинским детям

Аукцион начнется 18 ноября в 13.00 по нью-йоркскому времени (20.00 по Киеву).
Фонд договорился об аукционе с семьей кота Смаджа и телеведущей Тейлор Армстронг, которые изображены на меме. Также их поддержало агентство Zlodei (BADS), которое недавно в этом году продало еще один популярный мем Coffin Dance как NFT и передало $250 тыс. из вырученных средств благотворительному фонду "Повернись живим".
Благотворительный аукцион будет проходить на маркетплейсе Foundation. Украинская организация получит 25% от продаж, чтобы направить эти средства на прямую помощь украинским детям. Остальные 75% разделят между собой владельцы мема и BADS.
Мем "Женщина кричит на кота" представляет собой скриншот со звездой сериала "Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз" Тейлор Армстронг и смущенным котом Смаджем, сидящим за обеденной тарелкой. Мем приобрел значительную популярность в интернете летом 2019 года и получил награду "Мем года" в 2020 году.
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NFT – это термин из сферы криптовалюты, что означает незаменимый токен. Основная функция этого токена – отличать оригинал любого цифрового объекта от его копий. Эта технология используется коллекционерами объектов искусства в онлайн-среде, так как таким образом можно официально приобрести оригинал, к примеру, цифрового изображения и получить авторские права на него.
Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн.