ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Мем "Женщина кричит на кота" продадут на аукционе, а часть денег передадут на помощь украинским детям

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
25% от продажи мема пойдет на помощь украинским детям
25% от продажи мема пойдет на помощь украинским детям
Фото: knowyourmeme.com

Украинская благотворительная организация Unchain Ukraine объявила NFT-аукцион на мем "Женщина кричит на кота" (Woman Yelling at a Cat). Часть вырученных средств передадут на помощь украинским детям.

Аукцион начнется 18 ноября в 13.00 по нью-йоркскому времени (20.00 по Киеву).

Фонд договорился об аукционе с семьей кота Смаджа и телеведущей Тейлор Армстронг, которые изображены на меме. Также их поддержало агентство Zlodei (BADS), которое недавно в этом году продало еще один популярный мем Coffin Dance как NFT и передало $250 тыс. из вырученных средств благотворительному фонду "Повернись живим".

Благотворительный аукцион будет проходить на маркетплейсе Foundation. Украинская организация получит 25% от продаж, чтобы направить эти средства на прямую помощь украинским детям. Остальные 75% разделят между собой владельцы мема и BADS.

Мем "Женщина кричит на кота" представляет собой скриншот со звездой сериала "Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз" Тейлор Армстронг и смущенным котом Смаджем, сидящим за обеденной тарелкой. Мем приобрел значительную популярность в интернете летом 2019 года и получил награду "Мем года" в 2020 году. 

Контекст:

NFT – это термин из сферы криптовалюты, что означает незаменимый токен. Основная функция этого токена – отличать оригинал любого цифрового объекта от его копий. Эта технология используется коллекционерами объектов искусства в онлайн-среде, так как таким образом можно официально приобрести оригинал, к примеру, цифрового изображения и получить авторские права на него.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, аукцион, благотворительность, благотворительный фонд , война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
Момоа завел поросенка
Момоа завел поросенка
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (161468)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (108221)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (84552)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (54937)
5
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (52517)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (44520)
7
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35575)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (34172)
 
 
 
 