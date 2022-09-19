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В Украине состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала вторжения РФ

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Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого спиртзавода
Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого спиртзавода
Фото: Тернопольская областная военная администрация

19 сентября в Украине прошел первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины.

Победная ставка составила 70 253 000 грн. Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого спиртзавода в Тернопольской области.

Отмечается, что в торгах принимали участие шесть участников. В течение аукциона цену продажи увеличили почти втрое с 25,2 млн грн стартовой цены.

"После подписания договора купли-продажи новый собственник получит актив, в который входят нежилые помещения, более 10 единиц транспорта, сотни единиц производственного оборудования для осуществления деятельности и подъездной железнодорожный путь. Также ему необходимо будет оплатить средства в размере стартовой стоимости объекта на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженностей предприятия", – говорится в заявлении.

Теги: Украина, аукцион, спирт, приватизация, Укрспирт, активы, имущество, продажа
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