В Украине состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала вторжения РФ

Победная ставка составила 70 253 000 грн. Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого спиртзавода в Тернопольской области.

Отмечается, что в торгах принимали участие шесть участников. В течение аукциона цену продажи увеличили почти втрое с 25,2 млн грн стартовой цены.

"После подписания договора купли-продажи новый собственник получит актив, в который входят нежилые помещения, более 10 единиц транспорта, сотни единиц производственного оборудования для осуществления деятельности и подъездной железнодорожный путь. Также ему необходимо будет оплатить средства в размере стартовой стоимости объекта на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженностей предприятия", – говорится в заявлении.