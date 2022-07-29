В Украине возобновят приватизацию государственных предприятий

Как отметила в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк, этот шаг направлен на восстановление экономики страны.
"Благодаря приватизации те госактивы, которые есть в Украине и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения, могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия", – написала Шуляк.
Она отметила, что сейчас продолжается релокация украинского бизнеса из опасных мест.
"И именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать на благо экономики Украины. Так что при правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", – пояснила нардеп.
По ее словам, в законопроекте есть ряд важных изменений, касающихся приватизации государственного и коммунального имущества:
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.
Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.
После начала полномасштабного вторжения РФ большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.