В Украине возобновят приватизацию государственных предприятий

Как отметила в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк, этот шаг направлен на восстановление экономики страны.

"Благодаря приватизации те госактивы, которые есть в Украине и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения, могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия", – написала Шуляк.

Она отметила, что сейчас продолжается релокация украинского бизнеса из опасных мест.

"И именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать на благо экономики Украины. Так что при правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", – пояснила нардеп.

По ее словам, в законопроекте есть ряд важных изменений, касающихся приватизации государственного и коммунального имущества: