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В Украине возобновят приватизацию государственных предприятий

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Верховная Рада поддержала возобновление большой приватизации в Украине
Верховная Рада поддержала возобновление большой приватизации в Украине
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 28 июля приняла во втором чтении законопроект №7451, который позволит возобновить приватизацию государственных предприятий в Украине.

Как отметила в Telegram глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк, этот шаг направлен на восстановление экономики страны.

"Благодаря приватизации те госактивы, которые есть в Украине и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения, могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия", – написала Шуляк.

Она отметила, что сейчас продолжается релокация украинского бизнеса из опасных мест.

"И именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать на благо экономики Украины. Так что при правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", – пояснила нардеп.

По ее словам, в законопроекте есть ряд важных изменений, касающихся приватизации государственного и коммунального имущества:

  • не проводятся аукционы по продаже объектов большой приватизации и их выкуп;
  • не проводится приватизация объектов в зоне боевых действий или приближенных к ней;
  • Фонд госимущества ежемесячно предоставляет в комитет Верховной Рады информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продажи госимущества и предложения по законодательству;
  • документы для участия в электронном аукционе можно подать в электронной форме;
  • сведения о каждом участнике аукциона являются анонимными;
  • гарантийный взнос на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере: 10 минимальных заработных плат для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тыс. грн; 10% от стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тыс. грн;
  • стартовая цена объекта устанавливается на уровне балансовой стоимости.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.

После начала полномасштабного вторжения РФ большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, инвестиции, экономика, бизнес, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, законопроект, Елена Шуляк, госимущество
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