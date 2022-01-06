В Украине лидером по поступлениям от малой приватизации стала Ивано-Франковская область – Фонд госимущества

"В 2021 году Ивано-Франковская, Львовская области, Киев, Хмельницкая и Одесская области вошли в рейтинг топ-5 регионов по привлечению средств от малой приватизации, который подготовил Фонд государственного имущества Украины. Лидер рейтинга – Ивано-Франковская область – [...] с результатом 803,4 млн грн заняла первое место среди самых успешных областей", – говорится в сообщении.
Согласно инфографике, Киев расположился в этом рейтинге на третьем месте (382 млн грн), пропустив вперед еще и Львовскую область (642 млн грн).
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.
Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.