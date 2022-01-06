В Украине лидером по поступлениям от малой приватизации стала Ивано-Франковская область – Фонд госимущества

"В 2021 году Ивано-Франковская, Львовская области, Киев, Хмельницкая и Одесская области вошли в рейтинг топ-5 регионов по привлечению средств от малой приватизации, который подготовил Фонд государственного имущества Украины. Лидер рейтинга – Ивано-Франковская область – [...] с результатом 803,4 млн грн заняла первое место среди самых успешных областей", – говорится в сообщении.

Согласно инфографике, Киев расположился в этом рейтинге на третьем месте (382 млн грн), пропустив вперед еще и Львовскую область (642 млн грн).