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Рекорд за 10 лет. Госбюджет Украины получил в 2021 году от приватизации 5,1 млрд грн

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Дмитрий Сенниченко: Ранее цена на торгах росла примерно на одну пятую, теперь, благодаря высокой конкуренции и открытости, средний рост цены на аукционах составляет 150%
Дмитрий Сенниченко: Ранее цена на торгах росла примерно на одну пятую, теперь, благодаря высокой конкуренции и открытости, средний рост цены на аукционах составляет 150%
Фото: kmu.gov.ua

В государственный бюджет Украины за прошлый год от приватизации государственного имущества поступило 5,1 млрд грн, это рекордный показатель за 10 лет, а сумма поступлений в 2020–2021 годах превышает полученные от приватизации средства за предыдущие семь лет, вместе взятые. С таким заявлением выступил Фонд госимущества Украины на своем сайте.

"Этот исторический рекорд подтверждает правильность реформ, осуществленных Фондом госимущества, направленных на открытость и прозрачность приватизационных процессов. В целом за эти два года наша команда обеспечила поступления в госбюджет только от приватизации – 7,35 млрд грн. Это больше, чем совокупно за семь предыдущих лет! Такой результат достигнут в условиях пандемии, законодательного блокирования крупной приватизации, безумного противодействия всей коррумпированной системы теневого сектора экономики", – сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Он убежден, что одно из важнейших достижений ФГИ – возвращение доверия бизнеса и инвесторов к процессу приватизации.

"Для меня лично важнейшим успехом является возвращение доверия бизнеса, украинских инвесторов к Фонду госимущества и самому процессу приватизации. Мы кардинально перестроили процессы подготовки и вывода на аукционы объектов приватизации. Благодаря внедренным честным правилам, когда "все знают все", среднее количество участников аукционов из двух в среднем ранее составляет более пяти инвесторов на один приватизационный лот. Соответственно, честная конкуренция создает состязательность и формирует справедливую цену. Ранее цена на торгах росла примерно на одну пятую – 21%. Теперь, благодаря высокой конкуренции и открытости, средний рост цены на аукционах составляет 150%. И это факты, с которыми не поспоришь", – отметил глава Фонда госимущества.

Сенниченко добавил, что для дальнейшего успеха приватизационной реформы необходимы два условия: парламент должен принять наработанные законодательные изменения, а Кабмин – обеспечить передачу нестратегических активов в приватизацию.

"В этих условиях в 2022 году можно ожидать новый всплеск приватизационной активности и привлечение инвестиций через приватизацию. Запущенные государственные активы на прозрачных аукционах найдут своих новых эффективных собственников и смогут развиваться, создавать рабочие места и двигать украинскую экономику вперед", – заявил глава ФГИ.

В пресс-службе Фонда отметили, что в перечне на приватизацию в 2022 году находятся 20 спиртовых активов госпредприятия "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", 15 экспертно-технических центров Гоструда по всей Украине, шесть недействующих пенитенциарных учреждений Минюста, два агропромышленных комплекса – "Новопокровский" и "Неполоковецкий" комбинаты хлебопродуктов, Одесский завод шампанских вин и Котовский винодельческий завод, а также морской торговый порт Усть-Дунайск, Белгород-Днестровский и Скадовский морские торговые порты.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. 

Теги: госбюджет, инвестиции, экономика, бизнес, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, реформа, имущество, Дмитрий Сенниченко, госимущество, продажа
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